Allegro z nową metodą płatności Allegro Pay

Allegro rusza z całkiem nową funkcją. Jakiś czas temu pisaliśmy o zmianach w Allegro. Platforma oficjalnie potwierdza nowe narzędzie w swoim serwisie. Rozszerza metody płatności i wprowadza Allegro Pay.

Jednak jeszcze nie wszyscy mogą korzystać z tej funkcji. Jak wiadomo, w ciągu przyszłych miesięcy dostęp do tego narzędzia ma być cały czas udoskonalany i rozszerzany.

Dzięki nowej funkcji Allegro Pay, klient ma do wykorzystania środki, którymi może płacić za swoje zakupy w każdej chwili. Może wybrać jak najlepszą i wygodną opcję zapłaty dla siebie. Może zapłacić w ciągu 30 dni, a nawet rozłożyć raty na 20 miesięcy. To doskonała opcja dla osób, które nie chcą płacić od razu i wolą rozłożyć zapłatę na kilka miesięcy.

– Stale inwestujemy w to, aby zakupy były jeszcze wygodniejsze, szybsze i bardziej dostępne dla naszych klientów. Dlatego stworzyliśmy Allegro Pay. Nowoczesną i bezpieczną usługę, która jest uzupełnieniem innych metod płatności dostępnych na naszej platformie. Aktywacja usługi zajmie naszym klientom niespełna minutę, a 15 sekund wystarczy im do zrealizowania transakcji. To kolejna inwestycja, która sprawia, że codzienne zakupy klientów są o wiele łatwiejsze, a także zwiększa potencjał transakcyjny dla sprzedających – wyjaśnia François Nuyts, prezes strony.