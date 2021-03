Allegro postawi własne automaty paczkowe. Firma podpisała list intencyjny z polską spółką Modern-Expo, która dostarczy automaty paczkowe do odbioru i nadawania przesyłek. Pierwsza partia automatów paczkowych ma pojawić się już w połowie 2021 roku. Allegro do końca tego roku chce mieć ich ok. 1500.

Własna sieć automatów paczkowych przyspieszy proces dostaw i poprawi wygodę zakupów na Allegro. Jak wynika z informacji prasowej Allegro, wygoda zakupów i dostawy są priorytetem firmy. Największa platforma e-commerce w Polsce podpisała list intencyjny z Modern-Expo Group. Pierwsze 1500 paczkomatów ma powstać jeszcze w tym roku.

Allegro z własnymi paczkomatami

Jak zapowiada firma, pierwsze automaty pojawią się w polskich miastach już w połowie 2021 roku. Firma uruchomiła już specjalną stronę internetową, gdzie osoby, które chcą udostępnić swoją powierzchnię, mogą zgłaszać propozycje lokalizacji pod budowę sieci automatów paczkowych. Można to robić już od 4 marca pod adresem https://na.allegro.pl/nasze-punkty.

Firma w pierwszej fazie projektu planuje zainstalować 3000 automatów. Połowa z nich ma powstać do końca tego roku.

– Dbamy o to, aby klienci Allegro byli zadowoleni na każdym etapie zakupów. Dużą wagę przykładamy do szybkości dostaw i już teraz ok. 80% przesyłek trafia do klienta w ciągu 1-2 dni od zamówienia. Mamy ambicję, żeby dostawy te były jeszcze szybsze, tańsze i wygodniejsze. Dlatego postanowiliśmy zainwestować we własną sieć automatów paczkowych, jako uzupełnienie sieci ok 30.000 punktów odbioru i automatów dostępnych już na Allegro – powiedział Grzegorz Czapski Dyrektor ds. Rozwoju w Allegro.

– W pierwszej fazie projektu planujemy uruchomić 3000 zaawansowanych technologicznie automatów paczkowych, z czego 1500 zostanie zainstalowanych jeszcze w tym roku. Jesteśmy dumni w Allegro z tego, że na każdym etapie łańcucha wartości, wspieramy lokalne przedsiębiorstwa, dlatego też bardzo cieszymy się z wyboru polskiej firmy Modern-Expo na naszego dostawcę automatów paczkowych – dodał Grzegorz Czapski.

Modern-Expo dostarczy automaty paczkowe

Sieć automatów paczkowych to kolejna inwestycja związana z usługami logistycznymi, którą Allegro zapowiedziało w 2021 roku. W drugiej połowie roku firma chce uruchomić nowoczesne centrum logistyczne dla firm sprzedajacych na platformie w podwarszawskim Adamowie. Będzie miało na celu dalszą poprawę szybkości i wygody dostawy.

– Nasi klienci oczekują innowacyjnych i niezawodnych produktów. Już od 25 lat dostarczamy wyposażenie do największych sieci detalicznych na całym świecie. Współpraca z tak wymagającym partnerem jak Allegro stawia przed nami nowe możliwości. To również dowód na to, że oferowane przez nas produkty łączą wysoką jakość wykonania z wygodną i intuicyjną obsługą – powiedział Prezes Zarządu i współwłaściciel Modern-Expo Group, Bogdan Łukasik.

Allegro to największa platforma transakcyjna on-line w Polsce. Umożliwia przede wszystkim wystawianie na sprzedaż przedmiotów przez użytkowników tej strony. Serwis na początku był popularny wśród kolekcjonerów, a potem zawodowych handlarzy. Oprócz aukcji można również wystawić na sprzedaż przedmioty za ustaloną z góry cenę. Za wystawienie przedmiotów na sprzedaż, a także za dokonanie sprzedaży za pośrednictwem platformy, przedsiębiorstwo pobiera prowizję.

Modern-Expo to międzynarodowy producent wyposażenia sklepów i dostawca kompletnych rozwiązań dla sieci handlowych oraz e-commerce. Od 2018 roku firma jest partnerem strategicznym w zakresie dostaw automatów pocztowych do wielu operatorów w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wyposażenia sklepów do kilku największych sieci handlowych.

