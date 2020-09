Jakie nowości pojawią się na Netflix w październiku?

Październik tuż tuż, zatem czas na nowości w Netflix. Co będzie można obejrzeć w październiku na tej platformie streamingowej? Niżej więcej szczegółów!

Netflix przygotował nowe seriale i filmy! Pogoda w październiku często nie rozpieszcza, więc obejrzenie dobrego serialu z pewnością wynagrodzi chłodniejsze wieczory. Będą pasować do ciepłej herbaty bądź gorącej czekolady! Jakie nowości oferuje Netflix?

Na początku października widzowie będą mogli obejrzeć serial „Dobrego dnia, Veronico”. Pojawi się również 2 sezon antologii Nawiedzonego dworu – „Nawiedzony dwór w Bly„. Fanki mody i wielkomiejskiego życia z pewnością pokochają serial „Emily w Paryżu”.

Z nowości Netflix oferuje również drugą część „Niewyjaśnionych tajemnic”. Co więcej, pojawi się także „Mank”.

Na koniec miesiąca Netflix planuje także serial „Rebeka”.

Nowości w październiku na Netflix

Jakie filmy ma do zaoferowania Netflix w październiku? Pojawi się na pewno film „Zajmiesz się nim?”. Netflix proponuje również „Hubie ratuje Halloween”.

„Proces Siódemki z Chicago” to kolejny tytuł, który ma do zaproponowania Netflix. Pojawi się także „Poradnik łowczyni potworów”.

fot. Google

W październiku nie zabraknie również ciekawych dokumentów. Pierwszą z pozycji będzie „Song Explorer„, który oparty jest na podcaście o tym samym tytule. Pokazuje on kulisy powstawania największych hitów muzycznych.

Kolejny warty obejrzenia dokument w październiku to z pewnością „Dick Johnson nie żyje”. Ukazuje on wiele sposób na uśmiercenie ojca Kirsten Johnson.

Netflix proponuje również „David Attenborough: Życie na naszej planecie”. To dokument przedstawiający komentarz znanego prezentera na temat aktualnego stanu natury i wyzwań, przed którymi stoją przyszłe pokolenia. W październiku będzie można również obejrzeć „40-letnią raperkę” czy „Ciche studia”. Fani koreańskiego zespołu Blackpink będą mogli zobaczyć wywiad „BLACKPINK: Light Up the Sky”.

A „Grand Army” opowie historię pięciu uczniów największej publicznej szkoły średniej na Brooklynie.

Co jeszcze oferuje Netflix w październiku?

Platforma streamingowa oferuje takie seriale jak: „Carmen Sandiego”, „Ktoś musi umrzeć” czy „Rewolucja”. Co więcej, widzowie będą mogli zobaczyć „Kedaver”, „Wyprawa na Księżyc” czy miniserial „Gambit królowej”.

Warto również zwrócić uwagę na tytuły: „Chwała”, „Dwa miliony napiwku” czy „Szkołę czarownic”.

Pojawią się również: „Spider-Man: Uniwersum”, „Stan&Ollie” czy „Escape Room”.

„Postrach nocy”, „Władca Paryża” i „Bękarty Diabła” to nowości, które również pojawią się w październiku na Netflixie.

Należy jednak pamiętać, że lista może jeszcze ulec zmianie. Netflix niedługo udostępni pełny program na październik.