Primark – pierwszy sklep już 20 sierpnia w Polsce

Pierwszy sklep Primark w sierpniu w Polsce. Otwarcie nastąpi 20 sierpnia o godzinie 10:00 w warszawskiej Galerii Młociny. To pierwszy sklep irlandzkiej sieci w Polsce.

Sklep Primark w warszawskiej Galerii Młociny zajmuje 3660 mkw. powierzchni handlowej na dwóch piętrach. Sklep oferuje zarówno kolekcję damską, męską oraz dziecięcą. W swojej szerokiej ofercie ma do zaproponowania ubrania, obuwie i akcesoria. Nie zabraknie również bielizny czy wyposażenia do domu. Primark oferuje 250 miejsc pracy.

Primark w Polsce

W warszawskim sklepie będzie 30 kas oraz m.in. dostęp do bezpłatnego Internetu. Nawiązując do obecnych czasów spowodowanych pandemią koronawirusa, sklep zadba o liczne środki ochronne. Są to m.in. czytelne oznakowanie i naklejki na podłodze. Co więcej, bardzo ważne w obecnych czaach, środki do dezynfekcji rąk dla pracowników i klientów. Przy kasach pojawią się osłony Perspex. Należy również pamiętać o maseczce, która powinna chronić usta i nos.

Primark

Produkty tej marki wykonane są m.in. z materiałów pozyskiwanych w zrównoważony sposób. Nie brakuje także organicznych czy tych pochodzących z recyklingu.

– Bardzo cieszymy się z otwarcia naszego pierwszego sklepu w Warszawie. Primark jest już dobrze znaną marką w Polsce, dlatego tym bardziej cieszy nas możliwość zaoferowania klientom z Warszawy i regionu “niesamowitej mody w niesamowitych cenach” oraz to, że staniemy się częścią lokalnej społeczności warszawskiej. Polska jest ważnym rynkiem dla sieci Primark i stanowi kolejny kamień milowy w naszej ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział Maciej Podwojski, sales and operations manager w Primark Polska.

Irlandzka sieć nie tylko w Polsce

W tym roku marka firma otworzy swoje sklepy również w Czechach. Natomiast w 2022 Słowacja otworzy swój pierwszy sklep tej irlandzkiej sieci. W 2020 roku chcą otworzyć jeszcze 18 nowych sklepów w Europie. Jak się okazuje, najlepsze wyniki firma sieć ma we Włoszech, Francji i Niemczech.

Primark to międzynarodowa marka odzieżowa, która ma do zaoferowania modę, kosmetyki i wyposażenie domu. Firma założona w Dublinie w 1969 roku. Aktualnie posiada ponad 380 w 12 krajach, m.in. Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, czy Niemczech.

Drugi sklep w Polsce pojawi się w Poznaniu w centrum handlowym Posnania już w 2021 roku.