Instagram Reels – konkurencja dla TikToka?

O Instagram Reels mogliśmy usłyszeć już jakiś czas temu. Oficjalnie Instagram Reels na początek pojawił się w ok. 50 krajach. Tam, gdzie media społecznościowe są bardzo popularne. Czy będzie konkurencją dla TikToka?

Instagram Reels – co to jest?

Jak się okazuje, testy nowej funkcji trwały już od zeszłego roku. Instagram Reels nareszcie wystartował. To całkiem nowa platforma, która ma służyć do udostępniania krótkich treści wideo. Jest zatem bardzo podobna do bardzo popularnej aplikacji TikTok. Ludzie z niemal całego świata wrzucają tam krótkie filmiki, które każdego dnia zdobywają mnóstwo polubień i komentarzy.

Instagram od jakiegoś czasu należy do Facebooka. Tak jak wcześniej zapowiadali, wprowadzili całkiem nową platformę pod nazwą Reels.

nowa funkcja w Instagramie

Na tej platformie będzie można udostępniać krótkie, maksymalnie 15-sekundowe wideo z muzyką. Co więcej, można dodać do swoich projektów przeróżne filtry. Filmiki, które stworzy użytkownik będzie można udostępniać na swoim profilu czy stories. Zostaje stworzona tzw. rolka z Reels – tam będą zapisane wszystkie filmiki, które stworzył dany użytkownik.

Aplikacja działa już m.in w Brazylii. Funkcja ta pojawiła się również m.in. w USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francja, Niemcy czy Indie bądź Australia. Działa zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS.

Nie wiemy jeszcze, kiedy ta funkcja pojawi się w Polsce.

Konkurencja dla TikToka?

O powstaniu Instagram Reels wiemy od zeszłego roku. Ale czy tworzenie i wprowadzenie tej aplikacji właśnie teraz nie jest przypadkowe? Bardzo popularna platforma TikTok może zostać zablokowana w Stanach Zjednoczonych. Administracja Trumpa postawiła przed właścicielami TikToka, czyli firmą ByteDance pewien warunek. A mianowicie aplikacja będzie mogła nadal działać w Stanach Zjednoczonych, jednak tylko wtedy, gdy nowym właścicielem będzie ktoś z Ameryki.

Tworzenie w aplikacji

Jednym z kandydatów jest firma Microsoft. Obecnie jest właścicielem LinkedIn.

Problemem z aplikacją TikTok jest bezpieczeństwo danych użytkowników. USA oskarża firmę ByteDance o współpracę z reżimową władzą Chin. O zbieranie oraz udostępnianie danych użytkowników tej platformy bez ich wiedzy i zgody.

Czy Instagram Reels to konkurencja dla TikToka?