TikTok vs. Facebook – który serwis wybrać?

TikTok serwis społecznościowy, który zaistniał stosunkowo niedawno. Od tamtej pory staje się coraz bardziej popularny. Zdobywa użytkowników na całym świecie. TikTok to platforma, na której można przesyłać krótkie filmy o różnej tematyce. TikTok jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się platform mediów społecznościowych na świecie.

Facebook daje możliwość kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Serwis pozwala także na udostępnianie zdjęć, filmów i innych treści. Nawet niektóre z największych i znanych marek na świecie używają teraz Facebooka do budowania społeczności. Który serwis wybrać?

TikTok vs. Facebook – różnice

Jedną z kluczowych różnic między obiema platformami jest rodzaj udostępnianych treści. TikTok skupia się na krótkich filmach. Ludzie nagrywają je na różne tematy. Niektóre z najbardziej popularnych to filmy z synchronizacją ust, treści taneczne i skecze komediowe.

Na Facebooku można udostępniać filmy, zdjęcia oraz inne przeróżne treści. Facebook szybko się zmienia. Zmieniają się m.in. zasady komunikacji/powiadomień oraz News Feed. Wiele marek reklamuje się na Facebooku. Na Facebooku można znaleźć głównie osoby po 30. roku życia. Warto zwrócić na to uwagę przy tworzeniu społeczności swojej marki.

TikTok jest skierowany głównie do odbiorców z pokolenia Z, a jego zasięg jest zdecydowanie najwwyższy wśród kobiet w wieku 18-24 lat. Koszty reklamy na tej platformie są znacznie tańsze niż na Facebooku i innych aplikacjach społecznościowych. Reklamy na Facebooku są kierowane do użytkowników na podstawie ich lokalizacji, informacji demograficznych i profilowych. Dzięki temu można generować dużo „kliknięć” oraz wyświetleń. Reklamy na Facebooku są bardziej opłacalne niż na TikToku.

K tóry serwis wybrać?

Facebook to serwis społecznościowy, który pomaga łączyć się z ludźmi z całego świata. Daje możliwość budowania społeczności, w której każdy może tworzyć, udostępniać i przesyłać zdjęcia i filmy. TikTok to platforma do udostępniania wideo. Jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się platform mediów społecznościowych na świecie. TikTok przekroczył ostatnio granicę 3 miliardów pobrań na całym świecie zarówno w App Store, jak i Google Play.

TikTok to serwis, który w ostatnich latach stał się bardzo popularny. Jeśli chodzi o biznes, to serwis słynie z tworzenia różnych wyzwań, które stają się „viralowe” i dzięki temu marka zostaje zauważona. Popularny jest tam także tzw. Influencer Marketing. Wielu influencerów udostępnia tam swoje treści.

Większość marek wykorzystuje reklamy na Facebooku do rozwijania swojej działalności. To oznacza, że konkurencja jest wyższa. Kreacja, wiadomości i koszty mogą stać się bardzo drogie.

TikTok jest nową platformą, dlatego mniej marek reklamuje się w tym serwisie. Na platformie jest zdecydowanie mniejsza konkurencja niż na Facebooku. Jest tam także mniej reklamodawców, dlatego reklamy kosztują o połowę mniej w porównaniu do reklam na Facebooku. Dzięki platformie TikTok możesz uzyskać więcej kliknięć i więcej zainteresowania na swoją markę niż jakakolwiek inna platforma reklamowa. Wyróżnienie się w tym serwisie jest łatwiejsze i niedrogie.

Zatem decydując się na tworzenie treści marketingowych, warto zwrócić na wiele czynników. Na Facebooku udziela się zdecydowanie więcej osób po 30. roku życia. Na TikToku znajdziesz mnóstwo młodych osób, głównie z Pokolenia Z.

