Facebook vs. Instagram – który serwis wybrać?

Obecnie z mediów społecznościowych korzysta ok. 4.5 miliarda osób. Instagram i Facebook to portale, które są jednymi z najbardziej popularnych. Jak wynika ze statystyk, Instagrama używa ok. miliard osób. Z Facebooka zaś korzysta ok. 2,89 miliarda osób. Który portal jest znacznie popularniejszy? Który serwis wybrać? Sprawdźmy!

Facebook vs. Instagram – który serwis jest lepszy?

Jak wynika ze statystyk, Facebook posiada więcej użytkowników niż Instagram. Oba serwisy należą do jednego właściciela, a mianowicie firmy Meta. Zarówno Facebook, jak i Instagram pozwalają udostępniać zdjęcia, filmy, wpisy, a także kontaktować się z innymi ludźmi. Oba serwisy dają możliwość polubienia postów innych osób, komentowania treści oraz obserwowania kogokolwiek.

Warto zapamiętać, że jeśli chcemy udostępniać treści w postaci zdjęć i filmów, to Instagram jest zdecydowanie lepszą platformą. Treści tekstowe dostaną znacznie większe uznanie na Facebooku.

Użytkownicy

Jak już wiadomo, Facebook posiada znacznie więcej użytkowników niż Instagram. Facebook jest starszą platformą niż Instagram. Jest także drugim najczęściej odwiedzanym serwisem na świecie. Na pierwszym miejscu znajduje się Google. Jednak na Instagramie można zauważyć znacznie większe zaangażowanie. Od czego to zależy? Warto zastanowić się, jakie osoby korzystają z Instagrama, a jakie z Facebooka. Jaka jest grupa docelowa obu serwisów?

Instagram jest zdecydowanie bardziej popularny wśród młodzieży. Osoby w wieku 18-29 lat najczęściej korzystają z Instagrama. To najliczniejsza grupa odbiorców w tym serwisie. Jak wynika ze statystyk, ponad połowa globalnych użytkowników Instagrama ma 30 lat lub mniej. Instagram to miejsce pełne inspirujących zdjęć i filmów. Młodzi ludzie chętnie korzystają z tego portalu, szukając nowych pomysłów i inspiracji.

fot. www.unsplash.com

Facebook przyciąga nieco starszych internautów. Tzw. ciche pokolenie wykazywało ostatnio zainteresowanie Facebookiem bardziej niż millenialsi. W większości są to osoby dorosłe powyżej 30 roku życia. Jeśli dane demograficzne pokazują, że Twoi klienci mają około 30 lat lub więcej, to zdecydowanie łatwiej dotrzeć do nich na Facebooku. Spędzają tam więcej czasu niż na Instagramie.

Który portal jest lepszy dla twojego biznesu?

Facebook posiada mnóstwo aktywnych użytkowników, więc można twierdzić, że to niewątpliwie doskonała platforma do promowania twojej firmy. Jednak jak wynika z badań, tylko kilku użytkowników regularnie angażuje się w markę. Ta niewielka część odbiorców pozostawia komentarze, a nawet zadaje pytania związane z produktem i usługami. Większość zaangażowania na Facebooku pochodzi z filmów.

Teraz, gdy spojrzymy na Instagram, liczby są nieco wyższe niż na Facebooku. Wskaźnik zaangażowania i komunikacji konsumentów jest znacznie większy. Większość zaangażowania na Instagramie pochodzi ze zdjęć. Na tym głównie opiera się ta platforma. Choć ostatnio serwis zaczął także promować filmy, tzw. reelsy.

Platformy mediów społecznościowych pomagają zrozumieć, czego naprawdę potrzebują twoi docelowi odbiorcy. Jako marketer możesz analizować zachowanie użytkowników za pośrednictwem tych serwisów.

Nie można powiedzieć, że Facebook jest lepszy od Instagrama i odwrotnie. Obie platformy są popularne w różnych kategoriach wiekowych. Z Instagrama chętniej korzystają młodzi ludzie, z Facebooka zaś nieco starsi. Jako osoba posiadająca własną markę, trzeba zrozumieć swoich odbiorców, ich zachowanie oraz potrzeby. Następnie zdecydować się na odpowiednią platformę społecznościową, która doskonale wypromuje twoje usługi.

źródło: www.backlinko.com / www.statista.com / www.linkedin.com / www.loginradius.com