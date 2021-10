HBO Max w Polsce na początku 2022 roku

HBO Max wystartuje w Polsce na początku 2022 roku. Na początku przyszłego roku platforma zostanie uruchomiona na 27 rynkach europejskich. W tym czasie pojawi się także w Polsce.

W 2022 roku HBO Max ruszy na 14 rynkach, w tym także w Polsce. Serwis pojawi się również w następujących państwach: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia.

W tym roku serwis HBO Max wystartuje w następujących krajach europejskich: Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Hiszpania i Andora. Platforma ruszy 26 października. Cena miesięcznego abonamentu platformy w Szwecji to 89 koron szwedzkich, w Danii – 79 koron duńskich. W Hiszpanii i Finlandii zaś będzie to 8.99 euro, czyli ok. 40 zł.

HBO Max w Polsce w 2022 roku

Serwis nie podał dokładnej daty startu platformy w Polsce. Wiadomo tylko, że będzie to początek 2022 roku. Nie wiadomo również, ile będzie kosztował abonament. HBO Max zastąpi w Europie HBO GO. Na początku planowano wprowadzić platformę w 2021 roku, jednak opóźniono przesunięcie o co najmniej kilka miesięcy.

Platforma zadebiutowała w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku. Oprócz oryginalnych filmów, seriali i programów w serwisie można oglądać również produkcje innych nadawców. W czerwcu tego roku serwis zadebiutował w Ameryce Łacińskiej. Podobnie jak w USA, wprowadzono tam hybrydową premierę najnowszych filmów. Oznacza to, że najnowsze hity kinowe będą jednocześnie dostępne w serwisie i w kinach.

Dyrektor generalny Warner Bros., zapowiedział, że niektóre filmy będą pokazywane w kinach przez 45 dni, zanim pojawią się w serwisie. Inne produkcje pojawią się w obu miejscach jednocześnie.