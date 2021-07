HBO Max zadebiutuje w Polsce w 2022 roku

HBO Max pojawi się w Polsce nie wcześniej niż w 2022 roku. HBO Max ma zastąpić HBO Go. Na początku planowano wprowadzić platformę w 2021 roku, jednak opóźniono przesunięcie o co najmniej kilka miesięcy.

HBO Max zadebiutuje w Europie dopiero na początku 2022 roku. 30 czerwca tego roku platforma zadebiutowała w krajach Ameryki Łacińskiej. Przyjęła się tam bardzo dobrze, dlatego WarnerMedia chce zadbać o nowych klientów i skupić się na tworzeniu korzystnych ofert w tym regionie.

W Ameryce Łacińskiej, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, wprowadzono hybrydową premierę najnowszych filmów. Oznacza to, że najnowsze hity kinowe będą jednocześnie dostępne w HBO Max i w kinach.

W USA udostępniono w ten sposób takie produkcje jak m.in. „Godzilla vs Kong”, „Tom & Jerry”, „The Conjuring 3”, „Wonder Woman 1984” i „Space Jam: New Legacy”.

Korporacja AT&T chce lepiej przygotować się do wejścia na europejski rynek. Chcą przygotować m.in. wszystkie lokalne ścieżki audio i/lub napisów.

HBO Max w Europie w 2022 roku

HBO Max zastąpi w Europie HBO GO. Nowa usługa wprowadza wsparcie dla rozdzielczości 4K z HDR (HDR10, Dolby Vision) oraz dźwiękiem Dolby Atmos bazującym na Dolby Digital Plus 7.1. Na razie w Polsce można korzystać z usług HBO GO.

HBO Max w Stanach Zjednoczonych zadebiutowało w 2020 roku. Oprócz oryginalnych filmów, seriali i programów na platformie można oglądać również produkcje innych nadawców. Są to m.in. treści od Warner Bros., Cartoon Network, TNT, The CW i New Line.

W 2022 Warner Bros. wyprodukuje 10 produkcji, które będą dostępne na wyłączność w serwisie. Jason Kilar, dyrektor generalny Warner Bros., zapowiedział, że część filmów trafi do widzów również tradycyjnie. Niektóre tytuły będą pokazywane w kinach przez 45 dni, zanim pojawią się w serwisie. Inne produkcje pojawią się w obu miejscach jednocześnie.

PLatforma ma obecnie ok. 47 mln użytkowników w samych Stanach Zjednoczonych. W USA do wyboru są dwa pakiety: standardowy i z reklamami. W Ameryce Łacińskiej zaś usługa dostępna jest w pakiecie standardowym i mobilnym.