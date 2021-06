Agencja Kalicińscy obsługuje Kaufland

Agencja Kalicińscy wygrała w przetargu na moderację mediów społecznościowych marki Kaufland.

Do zadań agencji należy kompleksowa moderacja i komunikacja kryzysowa. Agencja zajmie się także monitorowaniem wraz z raportowaniem wszystkich kanałów społecznościowych sieci hipermarketów Kaufland.

– Wybraliśmy agencję Kalicińscy, ponieważ przekonał nas zarówno przedstawiony pomysł na komunikację, jak i niestandardowe podejście do przetargu. Agencja również szybko wyczuła narrację marki i już od pierwszych tygodni współpracy wykazała się profesjonalizmem w zakresie moderacji w kanałach social mediowych – mówi Żaneta Glinka, Dyrektor Pionu Digital Kaufland.

Jak powiedział Kuba Kaliciński, sieć hipermarketów, doceniła jakość obsługi agencji Kalicińscy. Agencja stawia na moderatorów, którzy świetnie radzą sobie m.in. z angażowaniem odbiorców. Co więcej, potrafią identyfikować ryzyko i działać zgodnie z ustalonymi i wypracowanymi procedurami.

Kaufland to międzynarodowa sieć hipermarketów, należąca do Grupy Schwarz, która oferuje artykuły spożywcze i produkty codziennego użytku. W Polsce posiada już 227 sklepów i zatrudnia ok. 16 tys. pracowników.