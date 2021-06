Jedynka z najniższą słuchalnością w historii

Program 1 Polskiego Radia (Jedynka) w okresie od marca do maja 2021 roku zanotował słuchalność na poziomie 4,4 proc. To najsłabszy wynik tej stacji w historii badań radiowych.

Jak podaje portal Wirtualnemedia, liderem rynku radiowego w Polsce pozostaje RMF FM. Na drugim miejscu uplasowało się Radio ZET z udziałem na poziomie 12,3 proc. Na ostatnim miejscu zaś znalazło się Radio Eska. Udział w rynku wyniósł 7,6 proc.

– Udział RMF FM pod względem słuchania w okresie od marca do maja 2021 roku w grupie wiekowej 15-75 lat wyniósł 30,1 procent – wynika z najnowszej fali badania Radio Track Kantar Polska, opracowanej przez portal Wirtualnemedia.pl.

Tuż za podium uplasowała się radiowa Jedynka, której udział zmalał o 0,8 pkt. proc. do 4,4 proc. udziału. To najniższy wynik w historii badań słuchalności radia. Poprzedni rekord najniższej słuchalności stacja odnotowała w fali luty-kwiecień 2021. Było to 4,7 proc., a wcześniej – w fali listopad 2019-styczeń 2020 – 4,9 proc.

Na jedenastym miejscu w zestawieniu znalazł się Program 3 Polskiego Radia z wynikiem 2,5 proc. udziału w słuchalności. Wcześniej znajdowała się na szóstym miejscu.Trójka zanotowała największy spadek w zestawieniu, wynoszący 2,1 pkt. procent.

W połowie maja 2020 roku unieważniono wydanie Listy Przebojów Trójki, w którym wygrała piosenka Kazika Staszewskiego „Twój ból jest lepszy niż mój”. Ze stacją pożegnał się wówczas prowadzący listę Marek Niedźwiecki. Później z radia odeszli kolejni dziennikarze. Był to poważny kryzys wizerunkowy tej stacji.