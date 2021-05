Tomasz Przybek nowym prezesem Polska Press

Tomasz Przybek został nowym prezesem Polska Press. Jak wynika z informacji prasowej, nowy prezes ma doświadczenie w branży wydawniczej oraz zarządzaniu dużymi grupami medialnymi w Polsce. Przybek wcześniej pracował m.in. w Polskiej Agencji Prasowej i PW „Rzeczpospolita”.

Od 2020 roku Przybek kieruje spółką Armatura Kraków. Odpowiada m.in. za wprowadzenie planu naprawczego oraz opracowanie i wdrożenie nowej strategii spółki. Wcześniej od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. pracował jako prezes zarządu spółki Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków. Sprawował nadzór nad opracowaniem koncepcji kierunków rozwojowych spółki. A także nad wypracowaniem nowego modelu działania wraz z planem restrukturyzacji oraz wdrożeniem jego etapów.

– Prezesem Zarządu Polska Press od 18 maja 2021 r. zostaje Tomasz Przybek, menadżer z dużym doświadczeniem w branży mediowej. To ceniony menadżer, mający wieloletnie doświadczenie w realizowaniu procesów fuzji i przejęć, również w branży wydawniczej oraz zarządzaniu dużymi grupami medialnymi w Polsce. Polska Press obecnie jest w fazie integracji w ramach Grupy ORLEN, co zagwarantuje dalszy stabilny rozwój spółki wydawniczej i przyniesie wymierne korzyści dla jej pracowników – oznajmiła Polska Press w komunikacie.

– Przez wiele lat brałem udział w projektach budowy, fuzji i restrukturyzacji spółek ze szczególnym uwzględnieniem tych z branży medialnej. Teraz po 15 latach niejako wracam do Polska Press, z czego bardzo się cieszę. W tym przypadku zdecydowanie będę stawiał na wzmocnienie firmy szczególnie w regionach. Jakość pracy, procesów, organizacji to moje priorytety. Najważniejsi są jednak Ci, którzy tworzą firmę, czyli jej pracownicy. To im chcę poświęcić największą uwagę, wspierać ich i z nimi budować rozwój firmy – powiedział Tomasz Przybek, Prezes Zarządu Polska Press.