Biedronka walczy z ubóstwem menstruacyjnym

Biedronka uruchamia program „Razem zacznijmy okres zmian”. Już od 20 maja za zakup wybranych artykułów menstruacyjnych marki Femina będzie można otrzymać voucher o wartości tych zakupów. Voucher będzie można wykorzystać na dowolne produkty lub pomóc potrzebującym.

Ubóstwo menstruacyjne polega na ograniczonym dostępie do środków higienicznych podczas menstruacji z powodów ekonomicznych. W Polsce to zjawisko również jest obecne. 39% Polek z najmniej zamożnych gospodarstw domowych musiało zrezygnować z zakupu środków higienicznych na rzecz innych domowych wydatków. Biedronka stworzyła program „Razem zacznijmy okres zmian”, aby nie musiały stawać przed wyborem, czy kupić żywność, czy artykuły higieny intymnej.

– Poprzez naszą akcję chcemy przyczynić się do tego, by każda kobieta w trakcie miesiączki mogła czuć się godnie i komfortowo. Ponad 80% pracowników Biedronki oraz ok. 70% naszych klientów stanowią kobiety. Zapraszamy również nasze klientki i klientów, by wspólnie z nami wsparli Okresową Koalicję, której skala działania pozwoli nam zadbać o potrzeby bardzo wielu kobiet i dziewcząt w całej Polsce – powiedziała Karolina Błońska-Szubstarska, starszy menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w sieci Biedronka.