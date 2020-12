PKN Orlen kupuje wydawnictwo Polska Press

PKN Orlen kupiło wydawnictwo Polska Press od niemieckiej grupy Verlagsgruppe Passau Capital Group.

PKN Orlen wcześniej nie prowadził żadnego wydawnictwa prasowego czy internetowego. Teraz stanie się wydawcą ponad 20 dzienników regionalnych. Polska Press posiada również prawie 150 tygodników lokalnych. Ma także serwisy internetowe.

Daniel Obajtek, prezes Orlenu napisał na swoim koncie na Twitterze, że Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press.

– Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej – napisał Daniel Obajtek.