Andrzej Piaseczny poprowadzi program w Meloradiu

Andrzej Piaseczny został gospodarzem nowego programu „50/50” w Meloradiu. Program wystartuje w czwartek 22 kwietnia o 18:00.

Andrzej Piaseczny w nowej audycji będzie rozmawiał z przeróżnymi gośćmi, głównie z branży muzycznej. Będą to m.in. artyści, którzy stworzyli dla niego piosenki na jego nową płytę „50/50”. Słuchacze będą mogli dowiedzieć się wielu rzeczy na temat zaproszonych gości.

Gościem pierwszego odcinka będzie Kuba Badach. Program „50/50” potrwa dwie godziny. Kolejne odcinki będą dostępne w każdy czwartek w godzinach 18:00-20:00.

– Bliskie są im różne muzyczne style i klimaty, ale wszyscy angażują mnóstwo emocji. To wielkie szczęście, że podzielili się nimi ze mną, a ja będę mógł przekazać je dalej słuchaczom w moim programie w Meloradiu i na mojej nowej płycie. To chyba jeden z najprzyjemniejszych prezentów, jaki mogę sobie podarować w roku swoich 50-tych urodzin – dodał piosenkarz.

Program Andrzeja Piasecznego uzupełnia ofertę autorskich programów i podcastów, których można słuchać w Meloradiu. Swoje audycje prowadzą już m.in. Kayah, Kasia Sienkiewicz, a także Andrzej Sołtysik i Wróżbita Maciej Skrzątek.

– Andrzej Piaseczny uosabia klasę i styl muzyczny, które niezmiennie podobają się naszym słuchaczom i które cenimy w Meloradiu. To wielka przyjemność, że dołącza do naszego zespołu i do grona wyjątkowych osobowości, które prowadzą swoje programy w naszej stacji – powiedział Krystian Karwaszewski, dyrektor programowy i redaktor naczelny Meloradia.