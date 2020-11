Danio Prosty Skład – Danone wprowadza nowy produkt

Marka Danone wprowadza na rynek nowy produkt – Danio Prosty Skład. Jest to połączenie tylko trzech składników: twarożku, kremowej śmietanki i niewielkiej ilości cukru.

Jak zapewnia Danone, w nowym produkcie nie ma konserwantów ani barwników.

– W fabryce Danone pracuję prawie 25 lat. Kiedy z koleżankami i kolegami wspominamy te wszystkie lata, aż trudno uwierzyć jaką transformację przeszła nasza fabryka. Wdrożenie nowych narzędzi, digitalizacja systemów – to wszystko uświadamia mi, jaką drogę pokonaliśmy przez ten czas. Jednocześnie od pierwszego dnia pracy w naszej firmie, (a pamiętam do dziś ) jakość i bezpieczeństwo były dla nas najważniejsze i tu nigdy nie było żadnego kompromisu, czy drogi na skróty. Teraz nie sposób się doliczyć liczby smaków, formuł i formatów – ciągle się doskonalimy i wprowadzamy do oferty nowości, docierające również do konsumentów poza granicami kraju – powiedział Marek Janik, kierownik zmiany Działu Pakowania Serków.