Powstaje TVP World

TVP wychodzi z nową inicjatywą. Już niebawem powstanie nowe całodobowe pasmo, które będzie emitowało treści w języku angielskim. Kanał otrzymał już roboczą nazwę – TVP World.

Międzynarodowe plany

Tym samym TVP zamierza docierać do nowych widzów. Publikacje mają być tworzone dla wszystkich, którym nie jest obojętny los Polski, ale czują barierę językową. Postawiono na jeden z najbardziej międzynarodowych języków, czyli angielski. Stacja liczy na to, że publikując nowe treści zwiększy oglądalność poza granicami kraju.

Nad kanałem aktualnie prace nadzoruje Mateusz Matyszkowicz. Według zapowiedzi start miałby nastąpić już w kolejnym roku, choć nie jest znany dokładny termin. Nie wyklucza się, że jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku pierwsze produkcje mogą ukazać się na antenie. Póki co nie jest znana również przybliżona ramówka, natomiast potwierdza się, że kanał nie będzie publikował wyłącznie informacji o kraju, ale również o wydarzeniach międzynarodowych.

fot. Google

Krok do przodu

TVP World to nowe przedsięwzięcie, które zostało zapowiedziane przez władze stacji. O planach uruchomienia kanału mówiono już dwa lata temu, co miało mieć związek z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wtedy nie udało się uruchomić publikacji, natomiast teraz zapowiada się, że prace są na zaawansowanym etapie. Dalej nieznane są szczegóły dotyczące nowego procesu, ale potwierdza się, że może być to swoiste medium uzupełniające dla otwartego w 2018 roku Poland IN. Tym razem jednak nie wyłącznie w Internecie, ale w standardowej formule.

Oczekiwania wobec nowego medium mogą być zbliżone, jak w przypadku internetowego kanału. Z pewnością jednak włodarze stacji mają ambicje, by TVP World mógł mierzyć się z konkurencyjnymi stacjami nadającymi w podobnej formule. Kolejny rok powinien przynieść odpowiedź, czy będzie to możliwe. W tym momencie pozostaje jedynie oczekiwanie na kolejne publikowane doniesienia. Póki co wiadomo, że misją TVP World ma być przełamanie bariery językowej dla wszystkich związanych z polonią.