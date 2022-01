Twitter vs. Facebook – który serwis jest popularniejszy?

Twitter czy Facebook? Gdzie promować swój biznes? Twitter vs. Facebook – który serwis wybrać?

Twitter to portal, który został założony w 2006 roku. W drugim kwartale 2021 roku serwis miał ok. 206 milionów aktywnych użytkowników. Do najczęściej obserwowanych kont na Twitterze należą Katy Perry, Justin Bieber i były prezydent USA Barack Obama. Twitter pozwala na udostępnianie treści, filmów oraz zdjęć na różne tematy.

Facebook to portal społecznościowy, który jest niezwykle popularny. W trzecim kwartale 2021 roku Facebook odnotował około 1,93 miliarda aktywnych użytkowników dziennie. Który serwis wybrać? Który portal jest popularniejszy?

Twitter czy Facebook?

Każdego dnia obserwujemy szybki rozwój mediów społecznościowych. Serwisy te z pewnością ułatwiają interakcje międzyludzkie. Najpopularniejszymi platformami społecznościowymi są z pewnością Facebook, Instagram, YouTube, TikTok oraz Twitter.

Facebook i Twitter nieco różnią się od siebie. Jeśli posiadasz swój biznes i zastanawiasz się, gdzie najlepiej promować swoje usługi, zwróć uwagę głównie na użytkowników. To właśnie do nich mają trafiać twoje produkty.

Gdzie promować swój biznes?

Chcesz promować swój biznes w mediach społecznościowych? To doskonały pomysł. Na całym świecie jest ponad trzy miliardy aktywnych użytkowników mediów społecznościowych. Warto jednak zastanowić się nad tym, gdzie najlepiej promować swoje usługi.

fot. www.unsplash.com

Jeśli twoje zasoby są ograniczone lub dopiero zaczynasz, skup swoją uwagę na Facebooku i Twitterze. To bez wątpienia dwa giganty social mediów. Facebook i Twitter różnią się pod wieloma względami, co oznacza, że to, co działa w przypadku jednej marki, firmy lub odbiorców, może nie działać w przypadku innej.

Użytkownicy

Facebook obecnie ma znacznie więcej użytkowników niż Twitter. Oba serwisy przyciągają różne typy odbiorców. Na Facebooku znajduje się znacznie więcej starszych osób. Liczba osób w wieku powyżej 75 lat korzystających z platformy podwoiła się w ciągu ostatniego roku. Młodzież zaś odnotowała spadek.

81% milenialsów zwykle sprawdza Twittera raz dziennie. Platforma jest często miejscem, w którym można odkrywać trendy, a młodzi ludzie zazwyczaj lubią wyprzedzać konkurencję. Można tam znaleźć wiele informacji szybciej niż na innych portalach. Twitter jest także ulubioną siecią społecznościową dla dziennikarzy, celebrytów i polityków. 83% światowych liderów sceny politycznej bardzo często korzysta z tej formy komunikacji.

Facebook ma zdecydowaną przewagę pod względem przyciągania większej liczby odbiorców na całym świecie. Platforma jest dostępna w ponad stu językach.

Decydując się na promowanie swojej marki, warto zastanowić się nad tym, jakich odbiorców przyciągamy do siebie. Jeśli celujesz w Millenialsów lub młodych profesjonalistów, wybierz Twittera. Jeśli natomiast próbujesz uchwycić starsze osoby, to najlepszym rozwiązaniem może być Facebook.

Reklamy

Oba kanały mediów społecznościowych oferują opcje kampanii, które są łatwe do tworzenia i śledzenia. Podczas tworzenia kampanii na Facebooku, możesz skupić swoją uwagę na osobach, które z największym prawdopodobieństwem kupią twój produkt lub usługę. Możesz również dzielić się informacjami z odbiorcami ze względu na brak limitów znaków i wiele opcji załączników multimedialnych – zdjęć, filmów.

fot. www.unsplash.com

Na Twitterze zaś występuje nieco mniejsza konkurencja i większy zasięg. Warto postawić na popularne hashtagi. Wtedy łatwo zwiększysz swój zasięg. Twitter jest znany jako platforma „bez dodatków”. W łatwy i szybki sposób możesz przekazać potrzebne informacje. Obecnie w jednym wpisie możesz zamieścić 280 znaków. Serwis ten jest również niezwykle intuicyjny i ułatwia użytkownikom kliknięcie przycisku „obserwuj”. W rezultacie przy niewielkim wysiłku możesz szybko zbudować lojalnych fanów.

Twitter vs. Facebook – który serwis wybrać?

Jeśli szukasz szerszego zasięgu, który obejmuje różne pokolenia, to wybierz Facebooka do promowania swoich usług. Platforma ta jest idealna do szerokiej komunikacji i łączenia się z klientami przez dłuższy czas.

Jeśli szukasz młodzieńczego, dynamicznego środowiska, które przemawia do światowych przywódców, dziennikarzy i polityków, postaw na Twittera. Ze względu na tzw. virale, doskonale nadaje się do dywersyfikacji na szersze rynki, tworzenia szumu i budowania rozpoznawalności marki na bardziej powierzchownym poziomie.

źródło: www.statista.com / www.verizon.com / www.websiteplanet.com