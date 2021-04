Karol Strasburger reklamuje ketchup Kotlin

W najnowszej kampanii marki Kotlin występuje aktor Karol Strasburger. W reklamach Karol Strasburger pyta bohaterów, co najczęściej jedzą z ketchupem Kotlin. Okazuje się, że ketchup pasuje do wielu dań.

Strasburger powtarza także główny slogan marki Kotlin, a mianowicie: „Z Kotlinem wszystko smakuje lepiej!”. Aktor zachęca również do odwiedzenia serwisu www.ketchupy.pl. Internauci na stronie mogą wpisać, co najczęściej jedzą z ketchupem i zobaczyć reakcje aktora. Marka zorganizowała także konkurs z nagrodami. Kto wpisze pięć swoich propozycji, może wziąć udział w konkursie. Aby to zrobić wystarczy w ciekawy sposób odpowiedzieć na pytanie: „dlaczego z ketchupem Kotlin wszystko smakuje lepiej?” Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone limitowanymi kuferkami z ketchupami.

Kampania reklamowa jest emitowana w telewizji oraz na platformach digitalowych. Marka Kotlin zaprosiła do współpracy kolejnego aktora. W ubiegłym roku w spotach reklamowych występował Piotr Cyrwus. Za obsługę reklamową marki Kotlin odpowiadają agencja Feeders (kreacja i produkcja spotów) oraz dom mediowy Starcom (planowanie i zakup mediów).

Karol Strasburger to polski aktor teatralny i filmowy, a także prezenter telewizyjny. Od 1994 roku prowadzi teleturniej TVP2 „Familiada”. Jako aktor zadebiutował w 1970 roku w serialu „Kolumbowie”. Zagrał m.in. w „Królu Learze”, w „Nocy Listopadowej” i „Operetce”. W 1976 roku wystąpił w serialu „Polskie drogi”.