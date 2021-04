Platforma JOKR rusza w Warszawie

Startup JOKR uruchamia globalną platformę, która dostarczy zakupy w ciągu 15 minut. Na razie pojawi się w Warszawie.

JOKR to aplikacja mobilna, umożliwiającą zakupy online z bardzo szybką dostawą (do 15 minut). Platforma tworzy sieci tzw. dark stores, które są zlokalizowane w wybranych dzielnicach. Dzięki temu możliwe jest dostarczenie zakupów w tak krótkim czasie. Aplikacja umożliwia dopasowywanie oferty poszczególnych „dark stores” do potrzeb lokalnej społeczności.

– JOKR dostarcza zamówienia w ciągu 15 minut – nieomal natychmiast i bez minimalnej wartości zamówienia. To pozwoli nam stworzyć zupełnie nowe doświadczenia zakupowe – powiedział Ralf Wenzel, Founder & CEO JOKR.

Firmę JOKR wspiera SoftBank, Tiger Global Management, HV Capital i polski fundusz Market One Capital. Jak na razie, działa w Meksyku, Limie i São Paolo. W najbliższym czasie pojawi się w Warszawie, Nowym Jorku, Bogocie, a także w kolejnych miastach Europy i Ameryki Łacińskiej.

– Jest to sytuacja wyjątkowa. Zazwyczaj polski rynek jest dla globalnych graczy ważny, ale nie priorytetowy, co oznacza, że po sukcesie w innych krajach Polska wchodzi do gry z kilkuletnim opóźnieniem. Tym razem powstaje startup, wspierany przez największe globalne fundusze VC, i Polska jest na pierwszej linii frontu – stwierdził Marcin Kurek, współtwórca funduszu VC Market One Capital.

Startup prowadzi już rekrutację do warszawskiego oddziału. Poszukują m.in. osoby na stanowisko general managera. Firma planuje zatrudnić kilkadziesiąt osób.

– W ciągu najbliższych miesięcy chcemy zatrudnić kolejne kilkadziesiąt osób, z którymi wspólnie zmienimy zasady gry w zakresie błyskawicznych dostaw online w Polsce – zakomunikował Piotr Lagowski, Co-Founder JOKR.

JOKR to firma, która została założona przez Ralfa Wenzla. Wenzl to były członek zarządu SoftBank i berlińskiego start-upu Delivery Hero oraz twórcę firmy Foodpanda. Wśród współzałożycieli platformy jest także Piotr Lagowski, który odpowiada za rozwój firmy w Europie Środkowej i Afryce.