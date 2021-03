InPost: możliwość nadawania paczek tylko przez aplikację mobilną i stronę internetową

InPost zapowiada zmiany dla osób, które wysyłają m.in. zamówienia ze sklepów internetowych. Firma poinformowała, że od 1 kwietnia 2021 roku przesyłki w paczkomatach będzie można nadawać tylko poprzez aplikację mobilną i internetowy Manager Paczek. Nie będzie już możliwości nadawania przesyłek bezpośrednio w Paczkomatach.

Do końca marca będzie jeszcze można nadawać paczki bezpośrednio w paczkomacie. Polega to na tym, że użytkownik na ekranie automatu podaje wszystkie potrzebne dane oraz opłaca przesyłkę kartą lub Blikiem.

– Od 1 kwietnia 2021 roku rozpoczniemy wyłączanie możliwości nadawania przesyłek bezpośrednio w paczkomacie. Nie znaczy to jednak, że wysyłanie paczek z paczkomatu będzie teraz trudniejsze. Wręcz przeciwnie… będzie jeszcze łatwiejsze – informuje InPost w komunikacie.

Od kwietnia będzie można nadać paczkę tylko przez Manager Paczek w serwisie internetowym InPost.pl oraz aplikację InPost Mobile. W managerze nadawca wpisuje dane i opłaca przesyłkę. Następnie otrzymuje etykietę z kodem QR, którą drukuje i przykleja na paczce. Przy Paczkomacie musi tylko wybrać odpowiednie opcje i zeskanować kod.

W aplikacji InPost Mobile użytkownik najpierw uzupełnia dane i opłaca paczkę (dostępny jest tylko Blik). Później dostaje cyfrowy kod QR i 9-cyfrowy kod. Przy Paczkomacie trzeba wpisać ten kod i zeskanować kod QR. Aplikacja jest dostępna w wersjach na Androida i iOS.

– To jest pierwsze w Polsce tak innowacyjne rozwiązanie, czyli wygodna usługa mobilnego nadawania paczek – w trybie 24/7, dla każdego z ponad 5,2 mln aktywnych użytkowników aplikacji InPost. Jest to odpowiedź na potrzeby konsumentów – oferujemy usługę, która jest w pełni bezetykietowa, a przez to wygodna i szybka – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPostu.