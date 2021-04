LG kończy produkcję smartfonów

Firma LG zapowiedziała, że zamyka swoją jednostkę biznesową zajmującą się urządzeniami mobilnymi. Decyzja tę zatwierdzono 5 kwietnia na Zarządzie Spółki. Przyczyną zaprzestania produkcji smartfonów jest rosnąca konkurencja.

Firma zapowiada, że w sprzedaży nadal pozostaną telefony, które już istnieją na rynku. A obecni użytkownicy smartfonów LG dostaną wsparcie od producenta.

Odejście od produkcji i sprzedaży smartfonów umożliwia firmie skupienie się na rozwijających się sektorach, w tym na pojazdach elektrycznych, Internecie rzeczy (IoT) i rozwiązaniach B2B – napisała firma w komunikacie prasowym.

Firma chce skupić się w takich obszarach jak podzespoły do pojazdów elektrycznych, urządzenia połączone, inteligentne domy, robotyka, sztuczna inteligencja i rozwiązania business-to-business, a także platformy i usługi.

LG zapowiada również, że zapasy smartfonów będą nadal dostępne w sprzedaży. Firma zapewni także wsparcie serwisowe i aktualizacje oprogramowania dla klientów, którzy używają dotychczasowych produktów.

– Firma LG będzie współpracowała z dostawcami i partnerami biznesowymi w trakcie procesu zamykania działalności związanej ze smartfonami. Szczegóły dotyczące zatrudnienia będą ustalane na poziomie lokalnym – napisała firma w komunikacie prasowym.

Proces likwidacji zakończy się 31 lipca 2021 roku.

LG Electronics Inc. to południowokoreańskie przedsiębiorstwo działające w branży elektronicznej, chemicznej i telekomunikacyjnej. W 2020 roku całkowita wysokość sprzedaży przekroczyła 56 miliardów USD. Firma tworzy pięć spółek: Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Component Solutions oraz Business Solutions. LG to m.in. producent telewizorów, lodówek, klimatyzatorów, pralek i urządzeń mobilnych na świecie.

źródło: www.lgnews.pl