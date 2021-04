Tyskie partnerem Kanału Sportowego

Marka Tyskie nawiązała stałą współpracę z Kanałem Sportowym. Produkt będzie obecny m.in. w programie HejtPark.

Współpraca marki z Kanałem Sportowym wpisuje się w strategię komunikacji związaną z najważniejszymi wydarzeniami sportowymi oraz platformę „Przejdźmy na TY”.

– Mateusz, Michał, Tomek i Krzysiek wnieśli do Kanału różnorodne doświadczenia od wcześniejszych pracodawców. Mają różne poglądy, temperament czy poczucie humoru, ale mimo tych kontrastów tworzą wyjątkowy projekt. Widzimy tutaj analogię do naszej platformy Przejdźmy na TY. W Kanale Sportowym tak jak w sporcie „Więcej nas łączy niż dzieli”, dlatego bardzo się cieszymy, że Tyskie dołącza do tego przedsięwzięcia – powiedział Paweł Drubkowski, Brand Manager marki Tyskie w Kompanii Piwowarskiej.