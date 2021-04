Cheetos pomaga zwierzętom

Marka Cheetos startuje z nową kampanią reklamową. Klienci, którzy kupią chrupki tej firmy, pomogą zwierzętom. Nowa kampania pojawi się w kilku krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Swoim zasięgiem obejmie TV oraz social media, także na platformie YouTube.

Jak wynika z informacji prasowej, marka Cheetos zdecydowała się wkroczyć na nowe terytorium i skupić się na niesieniu pomocy zwierzętom. To właśnie na nich skupia się najnowsza kampania marki. Konsumenci, którzy kupią chrupki wspomogą lokalne organizacje działające na rzecz zwierząt.

– Ikoną kampanii stał się charakterystyczny kształt chrupków Cheetos – łapka. Tym sposobem chcemy przybić piątkę, a nawet „łapę” ze zwierzakami, które najbardziej potrzebują wsparcia. Tym samym kształt chrupek stał się pretekstem do pierwszej kampanii społecznej marki – powiedział Canan Harman, East Europe Snacks Category Marketing Manager, PepsiCo Turkey.

Zakup każdego opakowania, zarówno nowych Cheetos Paws, jak i innych chrupek z portfolio marki, stał się prostym przepisem, by pomóc potrzebującym zwierzętom – dodał Canan Harman.

Pomagaj zwierzętom z Cheetos

Aby pomóc zwierzętom, należy kupić paczkę chrupek marki Cheetos. Po zakupie produktu, należy zarejestrować kod w Messengerze. Jeden kod napełnia jedną miskę. Aby napełnić więcej misek, możesz zrobić zdjęcie lub wideo. Kolejną opcją jest także zagranie w grę. Każdy poprawnie udostępniony challenge lub ukończona gra napełnia pięć misek. Jak wynika z informacji na stronie www.cheetos.pl, akcja trwa do 30.06.2021 roku lub do zrealizowania założonego celu pomocowego, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

Ideę komunikacyjną, działania ATL, a także digital przygotowała agencja VMLY&R Poland. Agencja VMLY&R Poland odpowiada również za opracowanie toolkitu komunikacyjnego.

źródło: biuroprasowe.vmlyrpoland.com