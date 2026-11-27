2 grudnia 2026 r. kończy się okres przejściowy w unijnym rozporządzeniu o sztucznej inteligencji (AI Act). Od tego dnia także generatory obrazów, dźwięku, wideo i tekstu wprowadzone na rynek przed 2 sierpnia 2026 r. muszą oznaczać tworzone treści w formacie czytelnym dla maszyn. Tego samego dnia zaczynają obowiązywać dwa nowe zakazy. Pierwszy dotyczy tworzenia za pomocą AI intymnych deepfake’ów bez zgody osoby, którą przedstawiają, a drugi materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Ministerstwo Cyfryzacji przypomniało o zmianach 27 listopada. Zaznaczyło też, że nie trzeba umieszczać widocznej etykiety na każdym materiale powstałym z pomocą AI.

Skąd termin 2 grudnia

AI Act wchodzi w życie etapami od 2025 r. Harmonogram zmieniło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/1744 z 8 lipca 2026 r., czyli tzw. Cyfrowy Omnibus w sprawie AI (Digital Omnibus on AI). Obowiązuje ono od 27 lipca 2026 r. Omnibus przesunął wymogi dla systemów AI wysokiego ryzyka na 2 grudnia 2027 r. (systemy samodzielne) i 2 sierpnia 2028 r. (systemy wbudowane w produkty objęte przepisami branżowymi). Wprowadził też czteromiesięczny okres przejściowy dla dostawców, których generatywne systemy AI były na rynku już przed 2 sierpnia 2026 r. Ten okres właśnie się kończy.

Data Co się dzieje 2 sierpnia 2026 r. zaczynają obowiązywać obowiązki przejrzystości z art. 50 AI Act, w tym znakowanie treści z systemów wprowadzonych na rynek od tego dnia oraz informowanie o deepfake’ach 28 października 2026 r. polski organ nadzoru, Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI), może kontrolować i karać 2 grudnia 2026 r. zaczynają obowiązywać nowe zakazy z art. 5, a znakowanie obejmuje też systemy wprowadzone na rynek przed 2 sierpnia 2026 r. 2 lutego 2027 r. dostawcy, którzy podpisali dobrowolny unijny kodeks praktyk, mają zapewnić interoperacyjność narzędzi do wykrywania znaków wodnych 2 grudnia 2027 r. zaczynają obowiązywać wymogi dla systemów wysokiego ryzyka z załącznika III 2 sierpnia 2028 r. zaczynają obowiązywać wymogi dla systemów wysokiego ryzyka wbudowanych w produkty (załącznik I)

Znak w pliku, a nie etykieta na ekranie

Obowiązek znakowania z art. 50 ust. 2 AI Act dotyczy dostawców, czyli firm, które tworzą systemy AI i wprowadzają je na rynek. Obejmuje systemy generujące syntetyczne obrazy, dźwięk, wideo lub tekst, także systemy AI ogólnego przeznaczenia. Wygenerowana albo zmodyfikowana treść ma nieść oznaczenie, które da się odczytać maszynowo i które pozwala technicznie rozpoznać, że stworzyła ją lub zmieniła sztuczna inteligencja. Ministerstwo Cyfryzacji wymienia jako przykładowe metody metadane z informacją o pochodzeniu materiału i cyfrowe znaki wodne. Zastosowane rozwiązania muszą być skuteczne, interoperacyjne (czyli działać między systemami różnych firm), niezawodne i zgodne z aktualnym stanem techniki.

Komisja Europejska opisała, jak rozumie te obowiązki, w wytycznych do art. 50. Udostępniła je 20 lipca 2026 r., a 12 listopada opublikowano je w Dzienniku Urzędowym UE. Wytyczne nie są wiążące, a ostateczna wykładnia przepisów należy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Według wytycznych samo oznaczenie nie wystarczy: treść musi być również wykrywalna jako syntetyczna.

Przepisy przewidują wyjątki. Obowiązek nie obejmuje m.in. systemów, które tylko wspomagają standardową edycję, oraz niektórych zastosowań przemysłowych. Według wytycznych poza zakresem przepisu są np. sprawdzanie pisowni i gramatyki, konwersja formatu i drobne kadrowanie. Wyłączone są też bardzo krótkie wyniki, takie jak pojedyncze słowa czy podpisy pod zdjęciami, a także kod źródłowy i komunikacja między maszynami. Treści wygenerowanych przed 2 sierpnia 2026 r. nie trzeba oznaczać wstecznie.

Szczegóły techniczne opisuje kodeks praktyk przyjęty przez Komisję Europejską (o nim niżej). Sygnatariusze zobowiązują się w nim oznaczać treści co najmniej dwiema technikami jednocześnie, np. podpisanymi cyfrowo metadanymi i niewidocznym znakiem wodnym. Kodeks uzasadnia to tym, że żadna pojedyncza metoda nie spełnia dziś wymogów AI Act. Jedna technika wystarczy przy swobodnym tekście, który nie przenosi metadanych. Teksty krótsze niż 200 tokenów (ok. 150 słów) są zwolnione ze znaku wodnego. Dla branży medialnej ważny jest jeszcze jeden zapis kodeksu. Dostawcy mają udostępnić narzędzie do sprawdzania, czy treść jest syntetyczna, a regulatorzy, media, fact-checkerzy, badacze i organizacje społeczne mają mieć do niego zawsze bezpłatny i nieograniczony dostęp.

Kiedy redakcja albo agencja musi oznaczyć treść

Widoczne informowanie odbiorców to osobny obowiązek. Ciąży on na podmiotach stosujących AI, czyli firmach i instytucjach używających tych narzędzi w działalności zawodowej, np. redakcjach, agencjach i działach marketingu. Przepisy nie obejmują użytku czysto prywatnego. Obowiązek z art. 50 ust. 4 AI Act stosuje się od 2 sierpnia 2026 r. i grudniowa zmiana go nie dotyczy. Obejmuje dwie sytuacje:

deepfake , czyli wygenerowany lub zmanipulowany przez AI obraz, dźwięk albo wideo, który przypomina istniejące osoby, przedmioty, miejsca lub zdarzenia i mógłby zostać fałszywie uznany za autentyczny. Trzeba ujawnić jego sztuczne pochodzenie;

, czyli wygenerowany lub zmanipulowany przez AI obraz, dźwięk albo wideo, który przypomina istniejące osoby, przedmioty, miejsca lub zdarzenia i mógłby zostać fałszywie uznany za autentyczny. Trzeba ujawnić jego sztuczne pochodzenie; tekst publikowany w celu informowania społeczeństwa o sprawach interesu publicznego, wygenerowany lub zmieniony przez AI. Trzeba go oznaczyć, chyba że przeszedł ludzką weryfikację lub kontrolę redakcyjną, a osoba fizyczna lub prawna ponosi za niego odpowiedzialność redakcyjną.

Wyjątek redakcyjny wytyczne interpretują wąsko. Tekst musi sprawdzić merytorycznie osoba z odpowiednimi kompetencjami. Korekta pisowni ani pobieżna akceptacja nie wystarczą. Jeśli po redakcji AI ponownie istotnie zmieni tekst, wyjątek przestaje działać. Kodeks praktyk wymaga ponadto udokumentowanego procesu redakcyjnego. Samo zapewnienie, że weryfikacja się odbyła, nie wystarczy.

Pojęcie sprawy interesu publicznego wytyczne rozumieją szeroko. Obejmuje ono m.in. politykę, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo konsumentów, środowisko, finanse, naukę i kulturę. Nie obejmuje natomiast fikcji tworzonej przez AI, opisów produktów ani odpowiedzi chatbota widocznej tylko dla pytającego. Przy deepfake’ach wytyczne każą stosować ocenę obiektywną. Zamiar wprowadzenia w błąd nie ma znaczenia, a fotorealizm nie przesądza sprawy. Według wytycznych obejmuje to np. cyfrowe repliki czy odmłodzonych przez AI aktorów, ale nie treści jawnie fantastyczne. W utworach ewidentnie artystycznych, satyrycznych lub fikcyjnych wystarczy poinformować o użyciu AI w sposób, który nie przeszkadza w odbiorze dzieła.

Zgodnie z art. 50 ust. 5 AI Act informacja musi być podana w sposób jasny i wyraźny, najpóźniej przy pierwszym kontakcie odbiorcy z materiałem. Wytyczne dodają, że zapis w regulaminie nie wystarczy. Przy podcastach i wideo jeden komunikat na początku może nie wystarczyć, bo część odbiorców nie zobaczy ani nie usłyszy początku. Znakowanie maszynowe wykonane przez dostawcę narzędzia nie zwalnia podmiotu stosującego z obowiązku widocznego oznaczenia. Komisja Europejska przygotowała trzy unijne ikony: ogólną, dla treści w całości wygenerowanych i dla treści zmodyfikowanych przez AI. Ich używanie jest dobrowolne. Przy materiałach wyłącznie dźwiękowych kodeks przewiduje komunikat dźwiękowy.

Kodeks praktyk podpisało 266 organizacji

Komisja Europejska opublikowała ostateczną wersję kodeksu praktyk dotyczącego oznaczania treści generowanych przez AI 10 czerwca 2026 r. Przygotowało go sześciu niezależnych ekspertów przy udziale ponad 180 interesariuszy. Kodeks jest dobrowolny, ale Komisja Europejska i Europejska Rada ds. AI uznały go za adekwatne narzędzie wykazywania zgodności z przepisami. Część pierwsza dotyczy dostawców i znakowania, a druga podmiotów stosujących i etykiet. Firmy, które go nie podpiszą, muszą same udowodnić organom nadzoru, że stosowane przez nie środki są wystarczające.

Według listy na stronie Komisji Europejskiej (aktualizacja z 18 listopada 2026 r.) kodeks podpisało 266 organizacji: 103 część dla dostawców, a 219 część dla podmiotów stosujących. W pierwszej grupie są m.in. OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft, Mistral i Synthesia. W drugiej są m.in. Getty Images, Dentsu, kilka lokalnych agencji sieci McCann, litewskie serwisy informacyjne Delfi, 15min i Lrytas, a także spółki z polską formą prawną, m.in. Joho, Keino Grupa i Mido.

Dwa nowe zakazy

Od 2 grudnia katalog zakazanych praktyk w art. 5 AI Act obejmuje dwie nowe pozycje. Pierwsza (art. 5 ust. 1 lit. ba) zakazuje generowania lub modyfikowania za pomocą AI realistycznych obrazów, nagrań wideo, materiałów dźwiękowych i podobnych treści, które przedstawiają intymne części ciała możliwej do zidentyfikowania osoby albo tę osobę podczas czynności o jednoznacznie seksualnym charakterze, bez jej dobrowolnej, konkretnej, świadomej, jednoznacznej i wyraźnej zgody. Chodzi o tzw. deepnudes, czyli np. fikcyjne nagranie seksualne stworzone na podstawie zdjęcia rzeczywistej osoby. Druga (lit. bb) zakazuje generowania lub modyfikowania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Zakaz dotyczy także treści w całości wygenerowanych przez AI, bez użycia prawdziwych zdjęć, jeśli spełniają kryteria dyrektywy 2011/93/UE. Przepisy przewidują wyjątek dla okoliczności, które według prawa krajowego wyłączają bezprawność. Ma to np. nie utrudniać opiekunom zgłaszania takich treści.

Zakaz działa inaczej wobec dostawców i wobec użytkowników. Dostawcę obejmuje wtedy, gdy generowanie takich materiałów jest celem systemu albo jego racjonalnie przewidywalnym i powtarzalnym rezultatem, a system nie ma odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Podmiot stosujący AI nie może po prostu używać narzędzi do tworzenia takich treści. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że przepisy nie zakazują udostępniania generatorów i edytorów obrazu jako takich. Dostawcy mają jednak ograniczać ryzyko nadużyć. Według resortu szczególne znaczenie będą miały filtrowanie treści, wykrywanie niepożądanych wyników, blokowanie określonych poleceń i obsługa zgłoszeń o nadużyciach.

Kto pilnuje przepisów w Polsce i jakie grożą kary

Organem nadzoru rynku AI w Polsce jest Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI). Utworzyła ją ustawa z 3 lipca 2026 r. o systemach sztucznej inteligencji. Od 28 października 2026 r. KRiBSI może kontrolować firmy, prowadzić postępowania, wydawać opinie indywidualne i nakładać kary. Tego dnia odbyło się pierwsze posiedzenie, które prowadziła przewodnicząca Pamela Krzypkowska. W obradach uczestniczyli członkowie wskazani przez prezesów UOKiK i UKE, Komisję Nadzoru Finansowego i KRRiT. Radę reprezentowała członkini KRRiT Marzena Paczuska-Tętnik. Komisja zapowiedziała, że jej pierwsze wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów będą poświęcone art. 50, czyli oznaczaniu treści i informowaniu użytkowników o kontakcie z AI. Na stronie KRiBSI jest formularz skargi na możliwe naruszenie AI Act lub polskiej ustawy. Komisja zaznacza, że skarżący nie musi mieć pewności, że do naruszenia doszło.

Kary wynikają z art. 99 AI Act. Za naruszenie zakazów z art. 5 grozi do 35 mln euro albo do 7 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa. Za naruszenie obowiązków przejrzystości, w tym znakowania treści, grozi do 15 mln euro albo do 3 proc. obrotu. Wobec przedsiębiorstw co do zasady stosuje się wyższą z tych kwot. Rozporządzenie przewiduje łagodniejsze zasady dla małych i średnich firm, w tym startupów. Wysokość kary zależy m.in. od skali, charakteru i czasu trwania naruszenia, liczby poszkodowanych i działań naprawczych.

Ministerstwo Cyfryzacji radzi dostawcom, by sprawdzili, czy ich narzędzia spełniają wymogi znakowania i czy zabezpieczenia skutecznie blokują niedozwolone użycie. Firmom i instytucjom korzystającym z AI zaleca przegląd sposobu używania tych narzędzi i zapoznanie się z dokumentacją dostawców.

Źródła: Ministerstwo Cyfryzacji, Komisja Europejska, Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji