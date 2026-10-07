Jak wybrać partnera do migracji do chmury?

Migracja do chmury to jedna z najważniejszych decyzji technologicznych, przed którymi staje współczesne przedsiębiorstwo. Niższe koszty utrzymania, elastyczność zasobów i szybszy czas reakcji na zmieniające się potrzeby rynku – argumenty przemawiają same za siebie. Pytanie nie brzmi już „czy migrować”, ale raczej „w jakim zakresie, kiedy i z kim”. Wybór partnera do tego procesu wpływa na bezpieczeństwo danych, ciągłość biznesu i koszty na lata do przodu.
Na co zwrócić uwagę, wybierając partnera do migracji?
Nie każda firma IT poradzi sobie z migracją systemu enterprise. Projekt wymaga doświadczenia w projektowaniu skalowalnych architektur, znajomości wielu dostawców chmurowych oraz umiejętności przeprowadzenia organizacji przez zmianę bez przestojów. Oto kluczowe kryteria, które warto wziąć pod lupę:
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Doświadczenie w projektach o dużej skali – partner powinien mieć w portfolio wdrożenia dla wymagających klientów, nie tylko proste przeniesienie serwera.
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Kompetencje multi-cloud – ograniczenie się wyłącznie do jednego dostawcy (np. AWS) zwiększa ryzyko vendor lock-in. Dobry partner doradzi, czy lepiej postawić na AWS, Microsoft Azure, GCP, czy model hybrydowy łączący chmurę z własną infrastrukturą.
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Dojrzała praktyka DevOps – automatyzacja wdrożeń, podejście GitOps i narzędzia takie jak GitLab CI czy ArgoCD przyspieszają migrację i zmniejszają ryzyko błędów.
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Transparentność procesu – metodyki Agile i Scrum dają Ci wgląd w postęp prac na każdym etapie projektu.
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Długoterminowe podejście do utrzymania – migracja to dopiero początek. Kluczowe jest, czy partner zapewni stabilne utrzymanie systemu w chmurze po wdrożeniu.
Warto też zapytać o podejście do edukacji Twojego zespołu IT. Partner, który dzieli się wiedzą, buduje Twoją niezależność zamiast uzależnienia od zewnętrznego dostawcy.
Jaką firmę wybrać do migracji do chmury?
Univio to firma z niemal 30-letnim doświadczeniem, blisko 500 zrealizowanymi projektami dla liderów rynku i zespołem liczącym blisko 400 specjalistów. Specjalizuje się w migracji do chmury AWS, Microsoft Azure i GCP oraz prowadzi klientów przez cały proces – od analizy architektury, przez migrację, aż po długoterminowe utrzymanie systemu.
Univio zarządza ponad 50 rozwiązaniami e-commerce w chmurze, a o jakości współpracy najlepiej świadczą wieloletnie relacje z klientami – w tym ponad 20-letnia współpraca przy utrzymaniu systemu e-commerce dla RTV Euro AGD. Univio posiada status AWS Advanced Tier Services Partner i dysponuje zespołem 25 inżynierów z certyfikatami chmurowymi. Szczegóły oferty znajdziesz na stronie usługi chmurowe.
Co obejmuje oferta Univio?
Migracja do chmury to nie jednorazowa operacja – to zestaw powiązanych usług, które razem decydują o tym, czy transformacja przyniesie oszczędności i stabilność. Univio prowadzi klientów przez każdy z tych etapów:
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Jakie rozwiąznania oferuje Univio?
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Co zyskujesz?
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Migracja do chmury (AWS, Azure, GCP)
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Bezpieczne przeniesienie systemów bez przestojów
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Architektura hybrydowa
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Inteligentne połączenie zalet chmury i własnej infrastruktury
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Skalowalne architektury
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Stabilna obsługa szczytów sprzedaży (Black Friday, wyprzedaże)
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Praktyka DevOps i GitOps
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Automatyzacja wdrożeń i szybsze dostarczanie zmian
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Managed Services
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Długoterminowe, bezproblemowe utrzymanie systemów
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Optymalizacja kosztów
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Redukcja całkowitego kosztu posiadania infrastruktury IT
Migracja to inwestycja, nie jednorazowy projekt
Dobrze przeprowadzona migracja do chmury obniża koszty, zwiększa bezpieczeństwo i daje elastyczność, której nie zapewni własna serwerownia. Jednak kluczem do sukcesu nie jest sam dostawca rozwiazań w chmurze – to partner, który poprowadzi Cię przez proces i zadba o stabilne utrzymanie systemu na lata.
Wybieraj firmę, która nie tylko przeniesie Twoje systemy, ale też pomoże Ci świadomie korzystać z modelu chmurowego – czy to pełnej migracji, czy rozwiązania hybrydowego dopasowanego do specyfiki Twojej organizacji.