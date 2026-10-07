Jak wybrać partnera do migracji do chmury?

Migracja do chmury to jedna z najważniejszych decyzji technologicznych, przed którymi staje współczesne przedsiębiorstwo. Niższe koszty utrzymania, elastyczność zasobów i szybszy czas reakcji na zmieniające się potrzeby rynku – argumenty przemawiają same za siebie. Pytanie nie brzmi już „czy migrować”, ale raczej „w jakim zakresie, kiedy i z kim”. Wybór partnera do tego procesu wpływa na bezpieczeństwo danych, ciągłość biznesu i koszty na lata do przodu.

Na co zwrócić uwagę, wybierając partnera do migracji?

Nie każda firma IT poradzi sobie z migracją systemu enterprise. Projekt wymaga doświadczenia w projektowaniu skalowalnych architektur, znajomości wielu dostawców chmurowych oraz umiejętności przeprowadzenia organizacji przez zmianę bez przestojów. Oto kluczowe kryteria, które warto wziąć pod lupę:

Doświadczenie w projektach o dużej skali – partner powinien mieć w portfolio wdrożenia dla wymagających klientów, nie tylko proste przeniesienie serwera.

Kompetencje multi-cloud – ograniczenie się wyłącznie do jednego dostawcy (np. AWS) zwiększa ryzyko vendor lock-in. Dobry partner doradzi, czy lepiej postawić na AWS, Microsoft Azure, GCP, czy model hybrydowy łączący chmurę z własną infrastrukturą.

Dojrzała praktyka DevOps – automatyzacja wdrożeń, podejście GitOps i narzędzia takie jak GitLab CI czy ArgoCD przyspieszają migrację i zmniejszają ryzyko błędów.

Transparentność procesu – metodyki Agile i Scrum dają Ci wgląd w postęp prac na każdym etapie projektu.

Długoterminowe podejście do utrzymania – migracja to dopiero początek. Kluczowe jest, czy partner zapewni stabilne utrzymanie systemu w chmurze po wdrożeniu.

Warto też zapytać o podejście do edukacji Twojego zespołu IT. Partner, który dzieli się wiedzą, buduje Twoją niezależność zamiast uzależnienia od zewnętrznego dostawcy.

Jaką firmę wybrać do migracji do chmury?

Univio to firma z niemal 30-letnim doświadczeniem, blisko 500 zrealizowanymi projektami dla liderów rynku i zespołem liczącym blisko 400 specjalistów. Specjalizuje się w migracji do chmury AWS, Microsoft Azure i GCP oraz prowadzi klientów przez cały proces – od analizy architektury, przez migrację, aż po długoterminowe utrzymanie systemu.

Univio zarządza ponad 50 rozwiązaniami e-commerce w chmurze, a o jakości współpracy najlepiej świadczą wieloletnie relacje z klientami – w tym ponad 20-letnia współpraca przy utrzymaniu systemu e-commerce dla RTV Euro AGD. Univio posiada status AWS Advanced Tier Services Partner i dysponuje zespołem 25 inżynierów z certyfikatami chmurowymi. Szczegóły oferty znajdziesz na stronie usługi chmurowe.

Co obejmuje oferta Univio?

Migracja do chmury to nie jednorazowa operacja – to zestaw powiązanych usług, które razem decydują o tym, czy transformacja przyniesie oszczędności i stabilność. Univio prowadzi klientów przez każdy z tych etapów:

Jakie rozwiąznania oferuje Univio? Co zyskujesz? Migracja do chmury (AWS, Azure, GCP) Bezpieczne przeniesienie systemów bez przestojów Architektura hybrydowa Inteligentne połączenie zalet chmury i własnej infrastruktury Skalowalne architektury Stabilna obsługa szczytów sprzedaży (Black Friday, wyprzedaże) Praktyka DevOps i GitOps Automatyzacja wdrożeń i szybsze dostarczanie zmian Managed Services Długoterminowe, bezproblemowe utrzymanie systemów Optymalizacja kosztów Redukcja całkowitego kosztu posiadania infrastruktury IT

Migracja to inwestycja, nie jednorazowy projekt

Dobrze przeprowadzona migracja do chmury obniża koszty, zwiększa bezpieczeństwo i daje elastyczność, której nie zapewni własna serwerownia. Jednak kluczem do sukcesu nie jest sam dostawca rozwiazań w chmurze – to partner, który poprowadzi Cię przez proces i zadba o stabilne utrzymanie systemu na lata.

Wybieraj firmę, która nie tylko przeniesie Twoje systemy, ale też pomoże Ci świadomie korzystać z modelu chmurowego – czy to pełnej migracji, czy rozwiązania hybrydowego dopasowanego do specyfiki Twojej organizacji.