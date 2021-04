Anita Werner w nowym programie „Tokio. Cena sukcesu”

Anita Werner wystartowała z nowym programem „Tokio. Cena sukcesu”. Audycja zadebiutowała w poniedziałek 26 kwietnia. Nowe odcinki można oglądać w TVN24 GO. Widzowie w każdym odcinku zobaczą rozmowę dziennikarki ze znanym sportowcem przygotowującym się do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Dziennikarka porozmawia z polskimi olimpijczykami, m.in. Magdaleną Piekarską-Twardochel, Adamem Kszczotem czy Fabianem Drzyzgą. W każdy poniedziałek widzowie będą mogli oglądać nowy odcinek programu. Odcinki będą dostępne w TVN24 GO. Audycja ma być w przyszłości emitowana również na antenie TVN24 i w Eurosporcie.

W każdym odcinku „Tokio. Cena sukcesu” widzowie zobaczą nie tylko szczerą rozmowę Anity Werner z gościem, ale i ich wspólny trening.

– Rozmawiam w nim z polskimi olimpijczykami, utytułowanymi sportowcami, którzy szczerze i wprost opowiadają, jak na co dzień wygląda droga do zwycięstwa i ile kosztuje. Jaką cenę ma sukces i ile porażek trzeba przeżyć, żeby w końcu go osiągnąć. Kiedy mistrzowie zdobywają medale, wydaje nam się, że są z innej planety, ale przecież to ludzie z krwi i kości, mają swoje emocje, dramaty, słabości. W tych rozmowach udało mi się do nich dotrzeć – zapowiedziała Anita Werner.