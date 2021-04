Szpakowski, Borek i Laskowski skomentują mecze Polaków na Euro 2020

Dariusz Szpakowski, Mateusz Borek i Jacek Laskowski skomentują w TVP mecze Polaków na Euro 2020. Jak zapowiada serwis www.sportowefakty.pl, Mateusz Borek skomentuje spotkanie ze Słowacją 14 czerwca, Jacek Laskowski – z Hiszpanią 19 czerwca, a Dariusz Szpakowski – ze Szwecją 23 czerwca.

Z powodu pandemii koronawirusa zmieniły się nieco miejsca, w których Reprezentacji Polski zagra mecze. Polska rozegra spotkanie ze Słowacją w Sankt-Petersburgu. Z ustaleń serwisu www.sportowefakty.pl wynika, że mecz ten skomentuje Mateusz Borek. Kolejnym meczem w grupie będzie spotkanie z Hiszpanią 19 czerwca. Tę rywalizację będzie komentować Jacek Laskowski. Reprezentacja Polski zagra w Sewilli. Wcześniej miała grać w innym hiszpańskim mieście, a mianowicie na północy kraju, w Bilbao. Ostatni mecz w grupie skomentuje Dariusz Szpakowski. Będzie to spotkanie z Szwecją, które odbędzie się ponownie w Sankt-Petersburgu w Rosji.

Redakcja „Sportowych Faktów” zapowiada, że Dariusz Szpakowski prawdopodobnie skomentuje również finał EURO 2020, który zostanie rozegrany 11 lipca w Londynie.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 11 lipca.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020, oficjalnie UEFA Euro 2020 to szesnasty turniej o mistrzostwo Europy w piłce nożnej mężczyzn. Turniej miał odbyć się w 2020 roku. Jednak z powodu pandemii koronawirusa zostały przeniesione na 2021 rok. Wstępnie miały rozpocząć się 12 czerwca 2020 roku i potrwać do 12 lipca 2020 roku. Planowano, że rozgrywki odbędą się w 12 krajach. 23 kwietnia 2021 roku turniej ograniczono do 11 miast-gospodarzy w 11 państwach. Status organizatora straciła Irlandia, wraz z Dublinem. A Hiszpania zastąpiła Bilbao Sewillą.

