ATM Rozrywka kończy nadawanie

W nocy z 24 na 25 lutego kanał telewizyjny ATM Rozrywka zakończył nadawanie. Kanał należał do firmy ATM Grupa – największego producenta telewizyjnego w kraju. Był dostępny m.in. w telewizji naziemnej, sieciach kablowych i platformach satelitarnych. Działał od 2012 roku.

Kanał utracił koncesję. Jak wyjaśnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, spółka w porę nie wystąpiła o jej przedłużenie. Dlatego KRRiT cofnęła ATM Grupie koncesję na nadawanie.

– W związku z nieprzedłużeniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji bieżącej koncesji na nadawanie kanału ATM Rozrywka TV, która kończy się z dniem 24.02.2021 r. – wynika z komunikatu na stronie internetowej kanału.

KRRiT rozstrzygnęła konkurs na wolne miejsce po kanale ATM Rozrywka na multipleksie pierwszym (MUX-1) naziemnej telewizji cyfrowej. Na miejscu poprzedniego kanału pojawi się Silver TV dla seniorów, nadawany przez firmą Michała Winnickiego.

– Program „Silver TV” o charakterze wyspecjalizowanym, adresowanym do seniorów, będzie niekodowany i udostępniany odbiorcom bezpłatnie – wynika z komunikatu na stronie KRRiT.

Oprócz Silver TV wnioski na zagospodarowanie wolnego miejsca na MUX-1 złożyli: ATM Grupa na ATM Rozrywka, Telewizja Polsat (dla kanału Polsat Edu). A także Wirtualna Polska (H! TV), Red Carpet Media Group (Red Carpet TV), Green Content (Dmax) i Gaming Tech Esports Media (CD Action TV).

ATM Rozrywka to polska stacja telewizyjna należąca do ATM Grupy i Telewizji Polsat. Emisja testowa stacji rozpoczęła się 20 lutego 2012 roku. Natomiast 1 sierpnia 2012 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie nadawania z nowym logo, nową oprawą graficzną oraz reklamami. Była to telewizja o charakterze rozrywkowo – filmowym. Na antenie można było obejrzeć m.in. programy rozrywkowe, seriale komediowe, filmy komediowe, a także audycje muzyczne. Jego zasięg docierał do ok. 98,8 proc. mieszkańców Polski.