Serial „Receptura” jesienią w TVN

Jesienią na antenie TVN zadebiutuje nowy serial „Receptura”. W połowie maja w Warszawie rozpoczęły się prace nad nową produkcją TVN Grupa Discovery. To sześcioodcinkowy serial, który rozgrywa się równocześnie w okresie międzywojennym oraz w czasach dzisiejszych. Serial powstaje we współpracy z firmą E. Wedel.

Widzowie będą śledzić w niej równolegle losy dwóch bohaterek – jednej mieszkającej we współczesnej stolicy i drugiej żyjącej w międzywojennej Warszawie. Obie podążą za tajemnicą inspirowaną przepisem na słodycz, który chcą zdobyć wszyscy. Akcja produkcji będzie prowadzona równolegle w dwóch płaszczyznach czasowych – w 1936 roku i 2021 roku. Nowy serial będzie można oglądać już jesienią w Playerze i na antenie TVN.

W rolę Marii Kielicz wcieli się Agnieszka Więdłocha. Na ekranie towarzyszą jej: Jacek Koman jako Jan Wedel, Mateusz Janicki oraz aktor niemieckiego pochodzenia Fabian Prokein.

Zdjęcia do kostiumowej części „Receptury” trwały do maja. W czerwcu na planie pojawią się kolejne gwiazdy, aby opowiedzieć historię współczesnej bohaterki – Zosi. W tę rolę wcieli się Zofia Wichłacz. Na ekranie pojawią się także Jędrzej Hycnar, Joanna Brodzik oraz Cezary Żak.

– W tej historii ujęło mnie, że międzypokoleniowe dylematy można pokazać z urokiem i dużą sympatią dla bohaterów. Natomiast wątek szpiegowskiej tajemnicy wprowadza do serialu napięcie, zaskoczenia i szansę na prowadzenie z widzem filmowej gry. Ponieważ intryga rozgrywa się w dwóch płaszczyznach czasowych, łączymy dzisiejszy język filmowy z klasycznym sposobem opowiadania kamerą, składając żartobliwy hołd dla kina z lat trzydziestych i czterdziestych, które zawsze było dla mnie inspiracją. To co wyróżnia „Recepturę” na tle większości produkcji z okresu międzywojnia, to sposób jego pokazania. Pomimo powrotu do tamtych niespokojnych czasów, nie czujemy zbliżającej się wojny, a podpatrujemy życie obyczajowe – powiedział Tomasz Szafrański, reżyser „Receptury”.