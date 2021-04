Oscary 2021 rozdane. Kto otrzymał statuetkę?

Oscary 2021 zostały rozdane. Film „Nomadland” dostał statuetkę za najlepszy film. Statuetki dostali także m.in. Frances McDormand i Anthony Hopkins. Gala wręczenia nagród odbyła się z 25 na 26 kwietnia 2021 roku.

Z powodu pandemii koronawirusa, 93. ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej zorganizowana została w innych warunkach. Goście zebrali się na stacji kolejowej Union Station w Los Angeles. W ceremonii wzięło udział 170 osób. Część osób śledziła uroczystość ze studiów filmowych w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu czy Sydney.

Oscary 2021: Kto otrzymał statuetkę?

Film „Nomadland” w reżyserii Chloe Zhao był nominowany aż w sześciu kategoriach: najlepszy film, reżyseria, aktorka pierwszoplanowa (Frances McDormand), zdjęcia, montaż i scenariusz adaptowany. Film „Nomadland” otrzymał łącznie trzy statuetki. „Nomadland” nagrodzono za najlepszy film, a jego reżyserka Chloe Zhao otrzymała nagrodę za reżyserię. Frances McDormand otrzymała statuetkę za najlepszą aktorkę w filmie „Nomadland”.

Nagroda dla najlepszego aktora pierwszoplanowego powędrowała do Anthony’ego Hopkinsa za rolę w filmie „Ojciec”. Zaś statuetkę za najlepszy scenariusz adaptowany otrzymali Florian Zeller, reżyser filmu „Ojciec” i Christopher Hampton. Film „Mank” otrzymał dwie statuetki. Nagrody odebrali Jan Pascale i Donald Graham za najlepszą scenografię. A drugą statuetkę otrzymał Erik Messerschmidt za najlepsze zdjęcia.

Dwie nagrody zdobyli także twórcy „Sound of Metal” Dariusa Mardera – za najlepszy montaż i dźwięk. Film „Ma Rainey: Matka bluesa” George’a C. Wolfe’a otrzymał nagrody za najlepsze kostiumy oraz charakteryzację i fryzury. Zaś dzieło „Co w duszy gra” Pete’a Doctera zdobyło nagrodę za najlepszy długometrażowy film animowany i muzykę oryginalną. Statuetkę odebrali także Daniel Kaluuyi za rolę drugoplanową w filmie „Judas and the Black Messiah” w reżyserii Shaki Kinga. Wyróżniono również piosenkę „Fight for You” w wykonaniu H.E.R.

Nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej zdobyła Yuh-Jung Youn, która zagrała w filmie „Minari”. Najlepszym pełnometrażowym filmem międzynarodowym wyróżniono „Na rauszu” Thomasa Vinterberga.

W kategorii scenariusz oryginalny statuetkę otrzymała Emerald Fennell za film „Obiecująca. Młoda. Kobieta”. Wyróżniono również Andrew Jacksona, Davida Lee, Andrew Lockleya i Scotta Fishera za efekty specjalne w filmie „Tenet” w reżyserii Christophera Nolana. Najlepszym pełnometrażowym filmem dokumentalnym został „Czego nauczyła mnie ośmiornica” w reżyserii Pippy Ehrlich i Jamesa Reeda. Nagroda za najlepszy krótkometrażowy dokument powędrowała do „Collette” Anthony’ego Giacchino. Zaś najlepszym krótkometrażowym filmem aktorskim został film „Dwóch nieznajomych” w reżyserii Travona Free i Martina Desmonda Roe.