Krzysztof Gonciarz przygotuje relacje z Igrzysk Olimpijskich w Tokio

Krzysztof Gonciarz będzie relacjonował Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Telewizja Eurosport, należąca do TVN Grupa Discovery, już po raz drugi nawiązała współpracę z youtuberem.

YouTuber już po raz drugi będzie współpracował z Eurosportem. W 2018 vlogował podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Relacje na YouTubie oglądało nawet 100 tysięcy osób.

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio miały odbyć się w 2020 roku. Jednak z powodu pandemii koronawirusa zostały przełożone na 2021 rok.

– Igrzyska olimpijskie to wspaniały moment, kiedy świat jednoczy się wokół jednego wydarzenia. Miliony ludzi w Polsce będą z zapartym tchem śledzić występy naszych sportowców, kibicować im i wraz z nimi świętować sukcesy i przeżywać porażki. Zadbamy o to, aby polscy widzowie zobaczyli w Eurosporcie, na naszych platformach i przy wykorzystaniu całego zasięgu TVN Grupa Discovery, każdy moment igrzysk, który ma dla nich znaczenie! Igrzyska w Tokio się zbliżają, a my jesteśmy na nie gotowi! – powiedziała Dorota Żurkowska-Bytner, dyrektor Eurosportu w Polsce.