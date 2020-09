W Internecie w ciągu minuty może się wiele wydarzyć. Pandemia koronawirusa nieco wstrząsnęła światem i sprawiła, że świat radykalnie się zmienił. Ponieważ COVID-19 wpłynął na nasze życie w niespodziewany sposób, wiele aspektów życia – praca, edukacja, ekonomia, rozrywka – przeniosło się do Internetu.

Badanie Visual Capitalist pokazuje, co dzieje się w ciągu minuty w Internecie w 2020 roku. Według danych zebranych przez Visual Capitalist, jedna minuta internetowa zawiera ponad 400 000 godzin wideo przesyłanych strumieniowo na Netflix. 500 godzin wideo przesłanych przez użytkowników na Youtubie i prawie 42 miliony wiadomości udostępnionych przez WhatsAppie. Ta sama minuta internetowa zawiera również ponad 6500 paczek wysłanych przez Amazon, a także niesamowitą liczbę 208 333 uczestników na Zoomie.

Obecnie z Internetu korzysta ok. 4,5 miliarda ludzi. Liczba ta ma wzrosnąć w ciągu nadchodzących latach.

fot. visualcapitalist.com

Co dzieje się w Internecie w ciągu minuty?

W swojej stosunkowo krótkiej historii Internet był katalizatorem zarówno powstawania, jak i upadku nowych firm i platform.

Patrząc na marki, które pojawiły się na grafice we wcześniejszych latach, możemy z grubsza określić znaczenie niektórych segmentów technologicznych, a także obserwować marki o największej sile.

fot. visualcapitalist.com

Platformy takie jak Tumblr, Flickr i Foursquare okazały się obiecujące, ale ostatecznie zostały pominięte w grafice, ponieważ straciły na znaczeniu.

Firmy technologiczne, takie jak Facebook, Amazon i Google, mają imponującą siłę przetrwania. Mogą stać się jednymi z największych firm na świecie. W ten sposób dogonili dłużej istniejących tytanów takich jak Apple i Microsoft.

Nic dziwnego, że większość krajobrazu internetowego w 2020 roku wygląda inaczej. Oto kilka z dzisiejszych cyfrowych hotspotów:

Przelewy gotówkowe

E-commerce

Narzędzia współpracy

Przyspieszony świat, w którym obecnie żyjemy, oznacza, że wiele firm nie utrzymuje przewagi konkurencyjnej zbyt długo. Firmy zajmujące się mediami społecznościowymi zmniejszyły się.

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat pozycja typowej firmy gwałtownie się skurczy:

1964: 33 lata

2016: 24 lata

2027: 12 lat

Firmy obniżają te szczyty o 15-20 lat, szacując dalsze spadki. Ten wskaźnik symbolizuje szybką ewolucję środowiska biznesowego.

Mimo wszystko, ludzkość jest wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju Internetu. Ale w tym krótkim okresie jego wzrost znaczenia i szeroka cyfryzacja świata pozostawiły nas z bardzo bogatym harmonogramem.

Jeśli ostatnia dekada będzie punktem odniesienia, to można spodziewać się dalszej i nasilającej się konkurencji między firmami technologicznymi.

Wszystko wskazuje na to, że aktywność internetowa posuwa się dalej na wyższy poziom. Jeśli nie z powodu 5G i związanych z nią przełomów, to być może ze względu na stały wzrost liczby osób uzyskujących dostęp do Internetu.

źródło: www.visualcapitalist.com // www.statista.com