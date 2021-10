77% internautów robi zakupy online

Zakupy online szczególnie w obecnych czasach cieszą się ogromną popularnością. Jak wynika z badania „E-commerce w Polsce”, przeprowadzonego przez Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej, odsetek Polaków robiących zakupy w sieci wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 4 p.p.

Raport przeprowadzono już po raz dziewiąty. W opracowaniu uwzględnione zostały zmiany zachowań e-konsumentów w związku z pandemią COVID-19.

Jak wynika z niedawno przeprowadzonego badania, w ciągu ostatniego roku 77% internautów dokonało przynajmniej raz zakupów online. Wśród konsumentów dominują kobiety, osoby powyżej 35 roku życia, z wyższym wykształceniem i mieszkańcy największych miast.

Zakupy online w czasie pandemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa nieco zmieniła zakupy online. Wiąże się to przede wszystkim z ograniczeniami w handlu tradycyjnym. Klienci częściej robili zakupy przez Internet niż stacjonarnie. Jak wynika z raportu, 30% e-konsumentów kupuje w sieci więcej produktów, a 33% robi zakupy przez Internet częściej niż wcześniej. Dla 13% badanych Internet stał się kanałem pierwszego wyboru przy poszukiwaniu różnych produktów.

fot. www.gemius.pl

Respondenci odpowiedzieli, że robienie zakupów w Internecie daje im nieograniczoną dostępność sklepów i produktów. Doceniają również szybkość i opłacalność tego rodzaju zakupów, jak również ich bezpieczeństwo, szczególnie istotne w czasie pandemii.

Kto woli zakupy stacjonarne?

Niekupujący online stanowią obecnie 23% ogółu internautów. Wolą obejrzeć produkt przed zakupem. Co więcej, respondenci są przyzwyczajeni do handlu tradycyjnego. Pytani o kwestie, które mogłyby zachęcić ich do e-zakupów w przyszłości, niekupujący wskazywali najczęściej na niższe koszty dostawy i produktów oraz kody rabatowe dostępne online. W grupie niekupujących dominują najstarsi badani i osoby z mniejszych miejscowości oraz z niższym wykształceniem.

Urządzenia mobilne stają się coraz popularniejsze

Najpopularniejszym urządzeniem wykorzystywanym w procesie zakupów online jest laptop (78% wskazań). Na drugim miejscu plasuje się telefon (76% badanych), a w najmłodszej grupie (osoby w wieku 15-24 lata) ze smartfona korzysta 92% badanych.

80% osób dokonujących zakupów za pośrednictwem tego typu urządzeń napotyka w tym procesie na trudności i problemy. Najczęściej dotyczą one niewygodnych formularzy (38% wskazań) oraz niedostosowania stron sklepów do urządzeń mobilnych (36%).

fot. www.gemius.pl

Celem badania było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Przedmiotem badania były m.in. zachowania zakupowe e-konsumentów, rozpoznawalność marek, czynniki, które zachęcają internautów do zakupów w sieci, ale także napotykane przez użytkowników problemy.

Raport „E-commerce w Polsce” przygotowała firma Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Badanie zrealizowano w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI na reprezentatywnej próbie 1769 internautów, mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano na przełomie maja i czerwca 2021 roku.