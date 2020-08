Najlepsze aplikacje do edycji zdjęć na smartfony

Aplikacje do edycji zdjęć posiadają mnóstwo ciekawych opcji. Filtry doskonale upiększają i ożywiają nasze zdjęcia. Dzięki temu nasza fotografia z pewnością zostanie zauważona w sieci. Jeśli chodzi o robienie niezapomnianych zdjęć smartfonem, naciśnięcie migawki to tylko połowa wysiłku. Ważne są jeszcze specjalne efekty!

Poniżej przedstawiamy najlepsze aplikacje do edycji zdjęć na twojego smartfona. Twoje zdjęcia będą wyglądać doskonale!

SNAPSEED

Snapseed oferuje aż 29 przeróżnych narzędzi do obróbki zdjęć. Znajdziesz tysiące filtrów, które w doskonały sposób ulepszą twoje zdjęcia. Jest to m.in. regulacja jasności.

Bezpłatne aplikacje posiadają mnóstwo ciekawych opcji, które wspaniale upiększą każde twoje zdjęcie. Aplikacja Snapseed jest bardzo popularna wśród miłośników fotografii. Najnowsza wersja zawiera liczne poprawki, a także bardzo przydatny w ostatnich czasach ciemny tryb.

VSCO

W aplikacji VSCO można przerabiać swoje fotografie, tworzyć filmy czy animacje. Aplikacja VSCO jest znana z ekspresyjnych filtrów i szczegółowych funkcji edycji zdjęć. Są to m.in. regulacja przejrzystości, odcienia skóry, poprawa ostrości, nasycenia czy kontrastu.

ADOBE LIGHTROOM PHOTO EDITOR

Nie możemy mówić o profesjonalnej edycji zdjęć, nie wspominając o mobilnej wersji Lightrooma firmy Adobe. Aplikacja ma do zaoferowania nowatorskie narzędzia, filtry i ustawienia.

Adobe Lightroom Photo Editor jest bardzo łatwy w użyciu i sprosta wszystkim twoim oczekiwaniom. Edycja zdjęć z tą aplikacją jest niesamowicie prosta. Wystarczy dotknąć i przeciągnąć suwaki, aby poprawić światło i kolor. Baw się kolorami na zdjęciach, aby nadać im wyrazistości. Łatwe w użyciu suwaki zapewniają kontrolę nad właściwościami zdjęć, nawet na ekranie telefonu.

FACETUNE

To doskonała aplikacja do edycji i poprawy zdjęć typu „selfies”. Aplikacja oferuje niezwykle szczegółowe narzędzia do retuszu naszej twarzy. Możesz wygładzić swoją twarz czy usunąć wszelkie niedoskonałości.

Dodatkowe i bardziej zaawansowane funkcje w tej aplikacji są płatne. Są to m.in. dodanie soczewek kontaktowych lub dodanie oświetlenia studyjnego.

SNOW

Snow to wszechstronna aplikacja do edycji zdjęć, która koncentruje się na upiększaniu Twoich zdjęć typu „selfies”.

Aplikacja posiada ogromną bazę przeróżnych funkcji do edycji twoich zdjęć. Możesz wykonturować swoją twarz czy nawet dodać makijaż. Istnieją również takie opcje jak kadrowanie, ramki, przeróżne filtry czy ciekawe naklejki. Aplikacja jest darmowa, a każda funkcja jest dostępna od samego początku.

1998 CAM

1998 CAM to świetna aplikacja z filtrami retro dla osób, które chcą mieć oryginalny, nostalgiczny wygląd swoich zdjęć.

Ta estetyka retro jest na tyle dominująca, aby oszukać widzów dzięki naturalnie wyglądającym przeciekom światła. Jest również znacznie bardziej wszechstronna niż inne aplikacje. Posiada ponad 100 filtrów o różnym wyglądzie, nastrojach i efektach.

Bezpłatna na Androida i iOS. Dodatkowe funkcje są płatne.

B612

B612 to doskonała aplikacja do edycji selfie i filtrów. Jej imponujący zestaw naklejek, błysków i efektów sprawia, że jest niezbędna także przy tworzeniu treści w mediach społecznościowych.

Dzięki tysiącom naklejek i filtrów wyróżni zarówno każde twoje selfie, jak i wideo. Aplikacja posiada również edytor upiększania. Warto pobrać tę aplikację, aby twoje filmy i zdjęcia w mediach społecznościowych zyskały dodatkowego uroku. Bezpłatnie na Androida i iOS.

PicsArt

Pomyśl o PicsArt jako mieszance programów Photoshop i Paint. Możesz edytować swoje zdjęcia, ale także użyć zestawu narzędzi pędzla Dodasz wtedy odrobinę blasku, dekorując tekstem czy dostosowując kolor. Dzięki PicsArt możesz także wyciąć obiekt z jednego zdjęcia i nałożyć go na inne.

PicsArt to najlepsza aplikacja do edycji zdjęć, ponieważ jest łatwa w użyciu, a jednocześnie obejmuje prawie wszystkie podstawy fotografii mobilnej dla konsumentów. Zapewnia dużą kreatywną kontrolę, doskonałe narzędzia do edycji obrazu i szeroką gamę atrakcyjnych filtrów. Ponadto możesz szybko wybierać lub tworzyć naklejki, łączyć zdjęcia w kolaże, dodawać artystyczny tekst i udostępniać.

Jeśli chcesz wyłączyć reklamy w aplikacji, możesz wykupić funkcję premium.

Afterlight

Afterlight ma wszystkie podstawowe narzędzia do edycji zdjęć, których będziesz potrzebować, a także wbudowane filtry, ramki, ustawienia lokalne i obsługę formatu RAW.

Podobnie jak w przypadku innych aplikacji, możesz nawet tworzyć własne filtry, aby za każdym razem nadawać zdjęciom wyrazisty wygląd.

Afterlight zawiera również bardziej unikalne opcje, takie jak podwójne ekspozycje, tekstury, przesunięcie kolorów, kolor selektywny i wiele innych.

Najlepsze jest to, że wcześniej płatna aplikacja jest teraz bezpłatna. Jednak jeśli potrzebujesz jeszcze więcej funkcji, to warto zainwestować w funkcję premium.

Najlepsze bezpłatne aplikacje do edycji zdjęć

Wyżej wymienione aplikacje są bezpłatne. Działają zarówno na systemie Android i iOS. Niektóre aplikacje posiadają wersję premium, która ma do zaoferowania swoim użytkownikom jeszcze więcej ciekawych funkcji. Te wersje są płatne.

Źródło: www.straitstimes.com // www.digitaltrends.com // www.tomsguide.com