4 najlepsze aplikacje, które motywują do działania

Zbliża się nowy rok, zatem to świetny moment, aby zastanowić się nad postanowieniami noworocznymi. Warto rozpisać cele, które chcesz osiągnąć w przyszłym roku. Warto także zaplanować rzeczy, które chcesz osiągnąć w wybranym przez siebie momencie.

Nie zawsze znalezienie motywacji jest łatwe. Przedstawiamy zatem najlepsze aplikacje, które mają za zadanie inspirować do dalszego rozwoju, dzięki wskazówkom i spostrzeżeniom. Pomogą ci one z motywacją oraz produktywnością.

Forest

Smartfony w obecnych czasach są niezwykle ważne i ludzie od razu po przebudzeniu korzystają ze swojego telefonu. Sprawdzają wiadomości z mediów społecznościowych w każdej wolnej chwili. Dlatego często trudno im się skupić i odłożyć telefon nawet na kilka minut.

Dlatego na pomoc przychodzi aplikacja Forest to świetne narzędzie, które doskonale sprawdzi się tym, którzy nie mogą skupić się podczas pracy. To aplikacja, która blokuje inne aplikacje na wybrany przez nas okres. Możemy ustawić wybrany czas i skupić się tylko na danej czynności.

Sprawdzi się szczególnie podczas pracy, nauki czy czytania książek. W momencie wykonywania jakiejś czynności w aplikacji rośnie drzewo. Jeśli z niej wyjdziemy, drzewo umrze. Dlatego aplikacja Forest jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które szybko się rozpraszają. Aplikacja jest dostępna zarówno na Androida, jak i iOSa.

Motivation – Daily Quotes

Czasami znalezienie motywacji jest bardzo trudne. Przychodzą takie dni, kiedy trudno zebrać siły i skupić się na zadaniu. Dlatego polecamy pobrać aplikację Motivation – Daily Quotes. Wiele osób może uważać, że motywujące cytaty nie pomagają, ale często odpowiedni cytat we właściwym czasie może dodać ci niezwykłego impulsu do działania.

Aplikacja ta zawiera tysiące cytatów na dowolny czas, miejsce lub nastrój. Może cię zmotywować w dowolnym momencie i sprawi, że zaczniesz działać. Możesz także kategoryzować cytaty we własnych, niestandardowych folderach i zapisywać ulubione. Aplikacja jest dostępna w systemie Android i iOS.

ThinkUp: Positive Affirmations

ThinkUp: Positive Affirmations to aplikacja motywująca, która pomaga pokonywać wszelkie wyzwania, dzięki pozytywnym afirmacjom. Pozytywne myślenie jest jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie motywacji do działania w swoim życiu. Aplikacja ThinkUp: Positive Affirmations pomoże pokonać ci wszelkie bariery w życiu. Pomoże również w znalezieniu motywacji.

Aplikacja posiada pełną listę, na której znajdziesz wszelkie afirmacje. Możesz też nagrać własny głos i odsłuchać go, gdy potrzebujesz afirmacji. Aplikacja pozwala również ustawić powiadomienia o słuchaniu afirmacji. To świetny sposób, aby być na bieżąco.

W aplikacji znajdziesz ponad 300 afirmacji. Są one podzielone na 10 różnych celów życiowych. Niezależnie od tego, czy pokonujesz lęk, czy rozpoczynasz nową karierę, aplikacja ta pomoże ci w osiągnięciu celów. Aplikację znajdziesz w systemie Android oraz iOS.

21 Days Challenge

Posiadanie zdrowych nawyków w życiu jest naprawdę ważne. Często, wiedząc że następnego dnia wypijesz filiżankę kawy, przeczytasz kilka stron ulubionej książki czy zrobisz trening, chętniej chce ci się wstać i rozpocząć nowy dzień. Jeśli czasem brakuje ci motywacji lub chcesz stworzyć swoje własne nawyki, to warto pobrać aplikację 21 Days Challenge. Jest dostępna w systemie Android oraz iOS.

Szacuje się, że wyrobienie nowego nawyku zajmuje ok. 21 dni. Jest to więc idealny czas na zmianę lub wprowadzenie czegoś nowego w swoim życiu. Wybierz najlepsze wyzwanie dla siebie (lub stwórz własne) i rób to przez 21 dni, a zobaczysz, jak nawyk staje się częścią twojego stylu życia dzień po dniu.

Zdrowe nawyki i rutyna w życiu są naprawdę ważne. Wyżej wymienione aplikacje z pewnością pomogą ci utrzymać dyscyplinę. Dzięki nim osiągniesz wszystkie wyznaczone cele.

