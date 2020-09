Social media: kiedy najlepiej publikować posty?

Social media to najlepsze miejsce do promowania swoich treści i zwiększania ich popularności. W ostatnich latach stały się ważną częścią życia niemal każdego człowieka. Pewnie wiele osób zastanawia się, o jakich porach publikować posty w mediach społecznościowych.

Szukasz sposobów na zoptymalizowanie swojej strategii marketingowej w mediach społecznościowych? Chcesz wiedzieć, kiedy najlepiej publikować posty, aby zmaksymalizować zaangażowanie obserwujących?

Zespół Zenesys podzielił się swoimi wskazówkami na temat sukcesu w mediach społecznościowych. Należy zwrócić uwagę jednak na to, że chociaż podane informacje obejmują ogólnie najlepsze czasy publikowania, w oparciu o trendy zaangażowania użytkowników, to najlepszy czas publikacji dla Twojej społeczności może być nieco inny w zależności od szeregu czynników.

Jest to jednak dobry punkt wyjścia do badania odbiorców – korzystając z tego przewodnika, możesz zaplanować harmonogram publikowania, który będzie zgodny z ogólnymi trendami, co może ułatwić znalezienie najlepszego miejsca dla optymalnej wydajności.

fot. unsplash

Na tapet bierzemy takie social media jak:

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

LinkedIn

Kiedy publikować na Instagramie?

Jak wynika z danych przeprowadzanych przez stronę Zenesys, na Instagramie najlepiej publikować w poniedziałki, środy i czwartki. Najgorszym dniem natomiast jest niedziela.

Najlepsza pora na publikowanie treści to między 11:00 a 13:00 – podczas lunchu. Dobrą porą będzie także wieczór – między 19:00 a 21:00.

A najlepszą porą na publikowanie postów w sobotę jest 17:00.

Jak wynika z badań, największe zaangażowanie widoczne jest w środy.

Najlepszy czas na publikowanie postów na Facebooku

Na Facebooku najlepiej publikować posty w czwartki, piątki, soboty i niedziele. Najgorszy dzień natomiast to wtorek.

Najlepsza pora na publikowanie wpisów to między 13:00 a 16:00.

Użytkownicy Facebooka najczęściej korzystają z tej platformy na swoim komputerze/laptopie podczas przerwy na lunch w pracy.

Jak się okazuje, największe zaangażowanie na Facebooku jest widoczne w weekendy.

Jak wygląda sytuacja na platformie LinkedIn?

Wtorek, środa i czwartek to zdecydowanie najlepsze dni, aby publikować treści na platformie LinkedIn. Najlepsza pora to ta między 10:00 a 11:00.

Nie warto publikować w weekendy. To najgorsze dni na tej platformie. Tak samo czas już po pracy w tygodniu.

Z platformy LinkedIn korzystają m.in rekruterzy, dlatego też najczęściej używają jej podczas pracy.

fot. unsplash.com

Kiedy wrzucać wpisy na Twittera?

Na Twitterze najlepiej publikować treści od poniedziałku do piątku. To najlepszy czas!

Najlepszą porą będzie ta między 10:00 a 11:00 rano. Podczas lunchu najwięcej osób korzysta z tej platformy. Właśnie wtedy twój wpis może zostać zauważony.

A co z platformą YouTube?

Jak wynika z badań, najlepiej wrzucać filmy w czwartki i piątki. Wskazana pora to między 12:00 a 16:00. Użytkownicy najczęściej oglądają te treści wieczorami.

Najwięcej widzów serwis ten przyciąga w weekendy. Dobrym pomysłem będzie wrzucanie filmów w soboty i niedziele między 9:00 a 11:00.

Nie ustalono jednak, który dzień jest najgorszy do publikowania treści.

Social media są w ostatnich latach coraz bardziej popularne. Marki, jak i zwykli użytkownicy, chcą zostać zauważeni w Internecie, dlatego taka podpowiedź bardzo im się przyda. Są to bardzo ogólne pory, dlatego też w różnych miejscach i na różnych stronach, może się to nieco różnić.

Zachęcamy do obejrzenie infografiki, którą zaprezentował zespół ze strony Zenesys: www.zenesys.com/Zenesys/media/documents/infographics-zenesys.jpg?ext=.jpg

Źródło: www.zenesys.com // www.blog.red-website-design.co.uk // www.socialmediatoday.com