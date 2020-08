Borek komentatorem Bundesligi w Canal+

Mateusz Borek będzie komentatorem w Canal+ Polska. Do zespołu Canal+ Polska dołączył również Michał Żewłakow. Będzie tam stałym ekspertem.

– Dla mnie to powrót podwójnie sentymentalny. Do Canal+ i do Bundesligi. Skomentowałem dwadzieścia sezonów tych rozgrywek. Ostatnio bardzo mi brakowało ligi niemieckiej – nawet kiedy jej nie komentowałem, to oglądałem po sześć meczów w każdej kolejce. Cieszę się, że od września znowu będę mógł usiąść przed mikrofonem – opowiedział Mateusz Borek.