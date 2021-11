Jakie trendy na 2021 rok przewidział Pinterest?

Pinterest – co to jest? Trendy na 2021 rok Ile trendów przewidział serwis? Trendy na Pintereście rosną szybciej i trwają dłużej

Pinterest – co to jest?

Pinterest to serwis, który umożliwia dzielenie się materiałami wizualnymi. Na platformie można wyszukać wiele pomysłów i inspiracji dotyczących rozmaitych dziedzin życia.

Pinterest stał się znacznie popularniejszy w 2020 roku. Spowodowała to m.in. pandemia koronawirusa. Ludzie wówczas zaczęli szukać różnych inspiracji, dotyczących m.in. jedzenia, mody czy urody.

Każdego roku platforma Pinterest publikuje raport, w którym przedstawia, jakie trendy będą królować w następnym roku. Pod koniec 2020 roku wskazano, jakie trendy pojawią się i wzrosną w 2021 roku. Jakie trendy przedstawił i przewidział serwis?

Trendy na 2021 rok

Pod koniec 2020 roku serwis przedstawił trendy, które rozwiną się w 2021 roku. Na liście pojawiły się aspekty związane z urodą, modą czy jedzeniem.

Serwis ustalił wówczas, że w 2021 roku ludzie postawią na minimalizm w swojej pielęgnacji (skiniminimalism). Odrzucą ciężkie makijaże i będą wybierać m.in. ekologiczne kosmetyki. Mniej znaczy więcej.

Ustalono również, że w 2021 roku będzie królować styl „athflow”. Ludzie postawią na wygodne, ale jednocześnie eleganckie ubrania. Mają one być odpowiednie zarówno w domowym biurze, jak i oglądając seriale na kanapie.

Pinterest przewidywał także, że w 2021 roku na pierwszym miejscu będziemy stawiać zdrowie psychiczne i fizyczne. Ludzie będą stawiać na siebie, tworzyć poranne i wieczorne rytuały oraz po prostu cieszyć się każdą chwilą swojego życia.

Kolejnym trendem, który przewidywał Pinterest był styl „japandi”, czyli styl opierający się na japońskim wzornictwie zmieszanym ze skandynawskim minimalizmem. Styl ten charakteryzuje się gładkimi liniami, neutralnymi kolorami, przewagą prostych form oraz naturalnymi materiałami.

Pinterest przedstawił także trend związany z jedzeniem. Z powodu pandemii koronawirusa mnóstwo osób musiało zostać w domu. W 2020 roku wiele osób zaczęło eksperymentować z jedzeniem, próbować nowych smaków. W 2021 roku ten trend miał się rozwinąć. Jak przewidywał serwis, ludzie mieli eksperymentować z bardziej pikantnymi smakami oraz odkrywać m.in. kuchnie regionalne.

W raporcie znalazł się także trend „vibey lights”, czyli neonowe formy. Osoby, zwłaszcza z pokolenia Z, mieli postawić na neonowe wzornictwo. Młodzi ludzie mieli urozmaicić swoje pokoje jasnym, nasyconym oświetleniem, aby uzyskać bardzo nastrojowy wygląd. Oświetlenie LED to klimat 2021 roku.

Ile trendów przewidział serwis?

We wrześniu 2021 roku sporządzono raport, który wykazał, że serwis przewidział 8 na 10 trendów dwa lata z rzędu. Wśród trendów, które zgodnie z przewidywaniami miały się rozwinąć w 2021 roku, znalazły się m.in. „athflow”, „skinimalism” i „vibey lights”.

„Skinimalism” odnosi się do urody, a mianowicie dbania o swoją skórę. W 2021 roku skupiono się na pielęgnacji swojej twarzy, a także na naturalnym looku. „Athflow” to kolejny trend, który przewidziano w serwisie. W 2020 roku większość osób stawiała raczej na wygodę i wybierała komfortowe ubrania, takie jak dresy i luźne t-shirty. Królował wówczas styl athleisure. W 2021 roku ludzie łączą styl sportowy z elegancją. Zwracają jeszcze większą uwagę na ubrania z drugiej ręki oraz przerabianie swoich starych rzeczy.

Pinterest przewidział także trend związany z jedzeniem – „Bland is Banned”. W raporcie z 2020 roku wskazano, że w 2021 roku głównym trendem jedzeniowym będą ostre smaki. Ludzie będą przygotowywać pikantne potrawy. Tak też się stało.

Trendy w serwisie Pinterest rosną szybciej i trwają dłużej

Pinterest nazywa swój raport „a not-yet-trending report”, ponieważ są to trendy, które dopiero pojawią się w nadchodącym roku. Serwis nawiązał współpracę z Black Swan Data, światowym liderem w dziedzinie analizy danych nowej generacji. Niedawno ukończyli badanie, w którym porównano trendy na Pintereście w porównaniu z innymi platformami.

Pinterest to miejsce, w którym trendy rosną szybciej i trwają dłużej niż gdziekolwiek indziej w Internecie. Trendy na Pintereście wzrosły o ok. 56% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, podczas gdy trendy zaobserwowane w innych miejscach wzrosły w tym samym czasie tylko o ok. 38%.

Większość trendów w Internecie trwa ok. 6 miesięcy, a potem po prostu zanika. Ale nie na Pintereście. Tutaj trendy utrzymują miesięczny wzrost o ponad 20% dłużej niż trendy w pozostałej części Internetu.

Najnowszy raport serwisu z trendami na 2022 roku pojawi się 7 grudnia.

