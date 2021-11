Jak social media zmieniły sposób komunikowania się? Możliwość komunikowania się z ludźmi z całego świata Social media a nienawiść Wady i zalety social mediów

Jak social media zmieniły sposób komunikowania się?

Social media są obecnie bardzo ważne w życiu niemal każdego człowieka. Służą przede wszystkim do komunikowania się z innymi, ale także są źródłem wiadomości i rozrywki. Media społecznościowe mają szeroki wpływ na ludzkie życie.

Obecnie z social mediów korzysta ok. 4.2 miliarda użytkowników. Ponad połowa światowej populacji korzysta z co najmniej jednej platformy mediów społecznościowych.

Zanim pojawiła się technologia, mieliśmy bardzo ograniczone możliwości interakcji z innymi. Zwykle kontaktowaliśmy się z osobami, które znaliśmy już osobiście. Kiedyś najpopularniejszą formą kontaktu z innymi były rozmowy twarzą w twarz oraz m.in. wysyłanie listów. Potem pojawiły się telefony stacjonarne i wówczas ludzie zaczęli rozmawiać ze sobą w ten sposób. Obecnie większość ludzi na całym świecie korzysta ze smartfonów. Zatem jak social media zmieniły sposób komunikowania?

Możliwość komunikowania się z ludźmi z całego świata

Dzięki mediom społecznościowym możemy porozmawiać z ludźmi z całego świata. Istnieje wiele platform społecznościowych, które umożliwiają nam kontakt nie tylko z bliskimi osobami, ale także obcymi. Internet często daje nam poczucie, że musimy pilnie komunikować się z innymi.

Wysłanie wiadomości zajmuje dosłownie kilka sekund. Na odpowiedź zwrotną także nie musimy długo czekać. Dlatego komunikowanie się poprzez media społecznościowe jest tak powszechne.

Social media dają ogromną swobodę. Istnieje mnóstwo platform, na których można rozmawiać z innymi. Serwisy społecznościowe pozwalają nie tylko na rozmowy, ale także na udostępnianie zdjęć i filmów, które może skomentować tak naprawdę każdy. Często ludzie korzystają z social mediów także po to, aby poznać drugą połówkę.

Social media a nienawiść

Zanim social media stały się popularne, rozmawiano z ludźmi twarzą w twarz. W dzisiejszych czasach możemy wyrażać swoje myśli, opinie i pomysły w sieci. Media społecznościowe są wykorzystywane jako miejsce, w którym ludzie mogą dzielić się osobistymi historiami z innym.

Wszystkie platformy są nieocenzurowane, co pozwala ludziom na wolność słowa. Niektóre historie są inspirujące, inne nieco dramatyczne. Czasem ta wolność może być nieco niepokojąca, zwłaszcza dla młodszego pokolenia. Sposób, w jaki wyrażamy siebie za pomocą tekstu w Internecie, może dać niektórym osobom za dużo swobody. W Internecie pojawia się dużo nienawiści i tzw. hejtu. Ludzie myślą, że są anonimowi, dlatego piszą rzeczy, których prawdopodobnie nie powiedzieliby nikomu twarzą w twarz.

Często także dochodzi do nieporozumień, ponieważ niektóre rzeczy są postrzegane inaczej, niż myślał o nich autor. Doprowadza to do wielu konfliktów.

Wady i zalety social mediów

Media społecznościowe mają wiele zalet. Pozwalają nam komunikować się z bliskimi, ale także z ludźmi z całego świata. Podczas pandemii koronawirusa dostęp do komunikatorów był niezwykle ważny. Tygodniami nie widzieliśmy się ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Serwisy społecznościowy przydały się także do nauki czy pracy. Social media dają nam również dostęp do rozrywki i wiadomości z całego świata.

Jednak mają też swoje wady. Ludzie często spotykając się z innymi, wolą patrzeć w ekran swojego smartfona niż brać udział w rozmowie twarzą w twarz. W dzisiejszych czasach niektórzy ludzie są całkowicie niezdolni do prowadzenia normalnej rozmowy i interakcji z powodu zależności od mediów społecznościowych. Media społecznościowe często zbliżają ludzi w życiu online, ale oddalają bliskie sobie osoby.

