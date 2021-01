Właściciel Circle K chce przejąć Grupę Carrefour

Firma Alimentation Couche-Tard z Kanady (właściciel sieci Circle K) jest zainteresowana przejęciem Grupy Carrefour.

Jak podają DPA i Lebensmittel Zeitung, rozmowy między Circle K a Grupą Carrefour są na razie na bardzo wczesnym etapie. Obie strony potwierdziły doniesienia, że prowadzą rozmowy na temat transakcji. Może być ona warta nawet kilkanaście miliardów euro.

Na razie jednak nie wiadomo, czy dojdzie do finalizacji umowy. Carrefour jest wyceniany na francuskiej giełdzie na nieco poniżej 13 mld euro. Natomiast firmę Couche-Tard wyceniono na giełdzie w Toronto na ok. 46 mld dolarów kanadyjskich.

Zagraniczne media twierdzą, że przejęcie Grupy Carrefour może wzmocnić pozycję Couche-Tard w Europie i Ameryce Południowej.

Alimentation Couche-Tard skupia się przede wszystkim na stacjach benzynowych i sklepach ogólnospożywczych. W Europie firma jest obecna od 2012 roku jako właściciel stacji Circle K, którą kilka lat temu przejął od Statoila. Do firmy należy 15 tysięcy sklepów m.in. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Danii i w Polsce. W Polsce do kanadyjskiej firmy należy sieć stacji benzynowych Circle K.

Carrefour to francuska spółka akcyjna, która osiada sieć hipermarketów i supermarketów. Pierwszy supermarket należał do rodzin Marcela Fourniera i Louisa Defforeya. Otwarto go w Annecy we Francji w 1960 roku. Sklep wybudowano przy skrzyżowaniu 5 ulic. Stąd powstała nazwa Carrefour, co oznacza w języku francuskim „skrzyżowanie”. W Polsce sieć sklepów Carrefour ma ponad 900 sklepów w różnych formach. Są to m.in. hipermarkety, supermarkety czy sklepy osiedlowe.

Grupa Carrefour prowadzi swoje sklepy w 34 krajach na 4 kontynentach, m.in. w: Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i Polsce.

