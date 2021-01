Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej nie będą transmitowane w polskiej telewizji

Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn rozpoczynają się już dziś. Jednak żadna polska telewizja nie będzie pokazywać meczów. Polacy będą mogli zobaczyć turniej tylko w Internecie.

Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej odbędą się w Kairze, w Egipcie. W zawodach wezmą udział 32 zespoły, w tym także reprezentacja Polski. Polska wystąpi w grupie „B”. Mecze fazy grupowej odbędą się 15 stycznia z Tunezją, 17 stycznia z Hiszpanią i 19 stycznia z Brazylią.

W Polsce tylko Telewizja Polska podjęła rozmowy dotyczące wykupienia praw do turnieju, jednak stawki były zbyt wysokie.

– Jak wygrywamy ważne przetargi na bardzo konkurencyjnym rynku to „eksperci” na tt twierdzą, że z taaaakim budżetem to każdy by wygrywał. Kiedy okazuje się jednak, że dbamy o publiczne pieniądze i nie przepłacamy praw jest oburzenie. Zdecydujcie się, narracja wam się rozjeżdża – napisał na Twitterze Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.