Szczepan Twardoch felietonistą „Dużego Formatu”

Pisarz Szczepan Twardoch został felietonistą „Dużego Formatu” w Gazecie Wyborczej. Teksty będą ukazywać się od 18 stycznia co dwa tygodnie w poniedziałkowym wydaniu.

Pierwszy felieton „Stary Draga” pojawi się już 18 stycznia 2021 roku. To opowieść o niedawno zmarłym dziadku pisarza. Felietony autorstwa Twardocha będzie można przeczytać w dodatku reporterskim Gazety Wyborczej – „Duży Format” oraz w serwisie Wyborcza.pl.

– Szczepana Twardocha nie trzeba przedstawiać, to jeden z najważniejszych współczesnych polskich pisarzy, wielokrotnie nagradzany autor m.in. „Morfiny”, „Dracha” oraz „Króla”, którego świetną ekranizację oglądamy na antenie Canal+. Oddajemy więc nasze łamy felietoniście z najwyższej półki. Cieszymy się z tego bardzo, a ja – jako Ślązak – podwójnie – powiedział Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”.

„Duży Format” to dodatek reporterski „Gazety Wyborczej”. Dostępny jest w każdy poniedziałek, a także codziennie w serwisie Wyborcza.pl. W dodatku pojawiają się m.in. reportaże, teksty społeczne, kulturalne i historyczne.

Szczepan Twardoch to polski pisarz i publicysta. Swoje utwory publikował m.in. „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Wysokich Obcasach Extra” czy „Życiu”. Jego najpopularniejsze książki to m.in. „Wieczny Grunwald”, „Morfina” oraz „Drach”. Co więcej, jego powieść „Król” została zekranizowana w 2020 roku przez Canal+.

Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Dostał m.in. Nagrodę Nautilus, Srebrne Wyróżnienie Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego, Paszport „Polityki” czy Nagrodę Czytelników Literackiej Nagrody Nobla.

Gazeta Wyborcza to ogólnopolski dziennik opiniotwórczy społeczno-polityczny o profilu centro-liberalnym. Dziennik jest wydawany od 1989 w Warszawie przez spółkę Agora. Redaktorem naczelnym od początku istnienia gazety jest Adam Michnik.

