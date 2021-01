Robert Lewandowski nowym ambasadorem 4F

Robert Lewandowski został nowym ambasadorem polskiej marki odzieżowej 4F. Informację podał 2 stycznia w swoich mediach społecznościowych.

Jak podaje marka 4F, współpraca z polskim piłkarzem ma być długofalowa. Ma opierać się na wspólnym tworzeniu kolekcji treningowych i sportstylowych, a także na kampaniach wizerunkowych. Spoty mają zachęcać Polaków do aktywności fizycznej.

Marka 4F stworzy kolekcję Roberta Lewandowskiego o nazwie 4F x RL9. Kolekcja pojawi się już w marcu tego roku.

Ubrania mają będę charakteryzowały się wysoką jakością materiałów, a także nowoczesną formą. Tak aby umożliwiały wygodny trening i regeneracje po wysiłku.

– Od lat zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do aktywności fizycznej – i nie mam na myśli tylko piłki nożnej, ale regularny ruch i zdrowy styl życia. To jest to, co łączy mnie z 4F – zachęcamy wszystkich do uprawiania sportu w taki sposób, w jaki mogą i lubią. Łączą nas nie tylko wspólne cele, ale i wartości, i to właśnie one budują silną drużynę. Bez względu na to, gdzie gram, wiem, że zawsze reprezentuję Polskę. Cieszę się, że mogę pracować z polską marką i wierzę, że razem możemy osiągnąć jeszcze więcej – powiedział sportowiec.