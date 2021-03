Grupa Żabka została większościowym udziałowcem w Maczfit. Firma Maczfit jest liderem na polskim rynku cateringu dietetycznego. W sklepach sieci Żabka pojawi się oferta z segmentu modern convenience.

Jak wynika z informacji prasowej, transakcja zwiększa potencjał Żabki, aby firma mogła skutecznie rozwijać sieć swoich sklepów. Współpraca z Maczfit zwiększa również format i asortyment. Co więcej, pozwoli podejmować szersze działania na rzecz innowacji i wytyczania nowych kierunków rozwoju firmy.

Firma Maczfit powstała w 2015 roku. Założył ją Maciej Lubiak – sportowiec, restaurator i przedsiębiorca. Maczfit dostarcza tzw. diety pudełkowe w ponad 400 miastach w Polsce. Spółka zatrudnia ok. 300 osób.

Żabka przejmuje Maczfit

Przejęcie Maczfit to element procesu tworzenia Grupy Żabka. Firma podkreśla, że to kolejny krok marki w kierunku rozwoju dwóch obszarów. Pierwszy z nich to tzw. modern convenience. To ułatwianie życia poprzez odpowiadanie na potrzeby klientów, związane z oszczędnością czasu, a także dbaniem o zdrowie. Drugim krokiem jest integracja rozwiązań e-commerce, którą firma realizuje od kilku lat. Marka buduje ekosystem rozwiązań dla konsumenta, z których może on korzystać w różnych momentach codziennego życia.

– Włączenie spółki Maczfit do Grupy Żabka to element naszej długofalowej strategii rozwoju w obszarze convenience, która zapewni nam skuteczne odpowiadanie na potrzeby milionów klientów. Nowa struktura organizacyjna pozwoli nam poszerzać zakres działalności o kolejne obszary biznesowe, m.in. takie jak catering dietetyczny, w ramach którego funkcjonuje Maczfit – powiedział Tomasz Suchański, Prezes Zarządu, CEO Grupy Żabka.

– Systematycznie rozbudowujemy nasze kompetencje i usługi w obszarze cyfrowych rozwiązań dla konsumentów, który jest przyszłością, a właściwie już teraźniejszością handlu. Oferta Maczfitu jest komplementarna wobec istniejącego ekosystemu Żabki opartego na modelu modern convenience, w którego DNA jest bliskość i wygoda oraz dopasowanie rozwiązań do oczekiwań klientów – dodał Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Future.

Maciej Lubiak pozostanie Prezesem Maczfit

Umowę o włączeniu spółki Maczfit do Grupy Żabka podpisano 5 marca 2021 roku. Nabycie udziałów ma nastąpić od jej dotychczasowych właścicieli: Resource Partners i Macieja Lubiaka, twórcy marki i jej dotychczasowego prezesa. Maciej Lubiak pozostanie prezesem Maczfit. Jak wynika z informacji prasowej, transakcja zostanie sfinalizowania po spełnieniu wszelkich wymogów związanych z prawem antymonopolowym.

fot. Google.pl / Maciej Lubiak, Prezes Maczfit

– Cieszymy się, że Grupa Żabka dostrzegła nasz potencjał i dzięki jej ekosystemowi będziemy mogli zaoferować nasze usługi jeszcze większej liczbie klientów. Już teraz jesteśmy liderem rynku cateringu dietetycznego w Polsce. Decyzja Żabki sprawia, że w kolejnych latach nasz rozwój nabierze jeszcze szybszego tempa. Naszą misją jest wsparcie prozdrowotnych wyborów Polaków. Żabka jako firma promująca zrównoważony styl życia jest dla nas najlepszym partnerem – mówi Maciej Lubiak, Prezes Maczfit.

źródło: www.zabka.pl