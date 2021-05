Beata Kozidrak w nowej reklamie Coca-Coli

Beata Kozidrak wystąpiła w najnowszej kampanii reklamowej Coca-Coli Zero Cukru. Marka startuje z drugą już kampanią reklamową, promującą nową recepturę produktu. Hasłem przewodnim jest: „Najlepsza Coca-Cola ever?”. W kwietniu 2021 roku Coca-Cola wprowadziła nową recepturę dla Coca-Cola Zero Cukru. Firma połączyła siły z Żabką we wspólnej akcji promocyjnej i specjalnym spocie.

Beata Kozidrak pojawiła się w najnowszej kampanii Coca-Coli Zero. W zabawnej, lekkiej formule, charakterystycznej dla kampanii „Żabka. Mały wielki sklep”, okazuje się, że nie tylko artystka potrafi „robić niezły dym”.

Coca-Cola w najnowszej kampanii reklamowej zachęca konsumentów do spróbowania nowego smaku. Co więcej, marka wraz z Żabką przygotowała specjalną promocję dla użytkowników aplikacji mobilnej żappka. Do rozdania będzie 2 mln puszek Cola-Cola Zero Cukru.

– Wybór nowej ambasadorki Coca-Cola Zero Cukru był prosty. Niekwestionowana diwa od lat podbija serca fanów w każdym wieku. Pani Beata doskonale wpisuje się w koncepcję naszej kampanii, oddając jej ducha jak nikt inny – podsumowuje Klaudia Pac, Coca-Cola digital project manager.

Spot reklamowy z cyklu „Żabka. Mały wielki sklep” jest emitowana od 12 maja 2021 roku w telewizji oraz Internecie. Działania komunikacyjne oprócz reklamy obejmują także akcje samplingowe w różnych kanałach sprzedaży oraz kampanię OOH i digital. Za działania ATL Coca-Coli Zero odpowiadają McCann Polska. Zaś LiquidThread zajęło się działaniami w digitalu oraz mediach społecznościowych. Mediacom odpowiada za planowanie i zakup mediów, a 24/7 Communication sprawuje działania PR. Zaś reklama z cyklu „Żabka. Mały wielki sklep” powstała przy współpracy z Agencją PZL i Easy Hell Productions.