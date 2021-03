Rafał Brzozowski reprezentantem Polski na Eurowizji 2021

Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2021. Zaśpiewa piosenkę „The Ride”. W programie „Pytanie na śniadanie” Telewizja Polska poinformowała, że reprezentantem zostanie Rafał Brzozowski.

Na YouTubie można zobaczyć teledysk do piosenki. Autorami kompozycji i tekstu do piosenki są twórcy ze Szwecji: Joakim Övrenius, Thomas Karlsson, Clara Rubensson, a także Johan Mauritzson. Teledysk wyreżyserował Pascal Pawliszewszki. A za choreografię występu odpowie Agustin Egurrola.

Konkurs Eurowizji odbędzie się 18, 20 i 22 maja w hali widowiskowo-sportowej Ahoy w Rotterdamie. Konkurs poprowadzą Chantal Janzen, Jan Smit i Edsilia Rombley i NikkieTutorials.

18 marca 2020 Jon Ola Sand ogłosił, że ze względu na pandemię koronawirusa, konkurs 65. Konkurs Piosenki Eurwoizji zostanie odwołany. 16 maja 2020 roku odbył się koncert „Światło dla Europy”, w którym uhonorowano piosenki, które miały brać udział w konkursie w tym roku. W 2020 roku Polskę miała reprezentować Alicja Szemplińska. Fani konkursu myśleli, że piosenkarka wystąpi w 2021 roku, jednak zmieniono tę decyzję.

Kim jest Rafał Brzozowski?

Rafał Brzozowski to polski piosenkarz i prezenter telewizyjny. Karierę muzyczną rozpoczął w 2002 roku, występując w programie „Szansa na sukces”. Zdobył wówczas wyróżnienie. W 2011 roku wziął udział w przesłuchaniach do programu „The Voice of Poland”. Odpadł tuż przed finałem. W 2012 roku wydał singel „Tak blisko”. 7 sierpnia 2012 roku wydał swój debiutancki album studyjny „Tak blisko”.

Muzyk od 2017 roku prowadził program „Koło fortuny” w Telewizji Polskiej. Od 2019 roku jest gospodarzem program muzyczny „Jaka to melodia?”. W lutym 2017 roku zakwalifikował się do finału polskich eliminacji do 62. Konkursu Piosenki Eurowizji. Zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Kasią Moś.

W 2017 roku poprowadził finał eliminacji do 15. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Był także członkiem polskiego jury podczas Eurowizji 2019 w Tel Awiwie.