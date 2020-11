AliExpress chce zwiększać udział w polskim e-commerce

AliExpress, platforma handlu internetowego, planuje w najbliższych latach zwiększać udział w polskim rynku e-commerce. Prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią powiedział PAP Biznes, że planują także wprowadzenie możliwości zakupów na raty.

Gary Topp poinformował, że w 2021 zwiększy się liczba produktów dostępnych z dostawą w ciągu 3 dni. Planują również wprowadzić zakupy na raty.

– AliExpress w Europie Środkowo-Wschodniej działa od 2017 roku, a Polska jest dla nas kluczowym rynkiem dla tego regionu. Od tego czasu byliśmy świadkami ogromnego rozwoju, zwłaszcza jeśli chodzi o polski rynek e-commerce, który stał się jednym z najszybciej rozwijających się i najbardziej innowacyjnych w Europie – powiedział Gary Topp, prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią.

– Myślę, że duży wpływ ma na to konkurencja, którą AliExpress stymulował od samego początku. Mamy znaczącą bazę użytkowników i partnerów w Polsce, a także wciąż rozwijający się zespół. Obecnie Polska jest dla nas jednym z czołowych rynków europejskich i największym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – dodał prezes Gary Topp.

fot. Google

Zmiany na AliExpress

Gary Topp powiedział również, że w przyszłym roku firma nie chce zwolnić. Dążą do tego, aby około 70 procent sprzedaży transgranicznej została dostarczana w ciągu 15 dni.

– W tym roku położyliśmy duży nacisk na poprawę doświadczeń użytkowników na naszej platformie. Na przykład, podczas tegorocznego Światowego Festiwalu Zakupów 11.11. ponad 25 proc. wartości sprzedaży zostało dostarczone do klientów w ciągu zaledwie 3 dni. Najszybszą dostawę wykonaliśmy w ciągu 21 godzin, do klienta z Łodzi, który zamówił jeden z naszych najpopularniejszych produktów – elektroniczną szczoteczkę do zębów Oclean. W porównaniu z akcją promocyjną w sierpniu, teraz odnotowaliśmy pięciokrotny wzrost wysyłek do paczkomatów InPost. Najszybsza dostawa za granicę z Chin została zrealizowana w ciągu 7 dni – powiedział Topp.

– Trudno nam podać dokładne prognozy, jednak możemy podkreślić, że polski rynek to długoterminowe zobowiązanie AliExpress. Zakładając, że nadal będziemy koncentrować się na tym, by zapewnić naszym klientom ogromny wybór produktów, lepszych cen i wyższej jakości usług, to uważam, że nasz udział będzie nadal rósł, tak jak w ciągu tych ostatnich 3 lat – powiedział Gary Topp.

Jednak prezes AliExpress nie ujawnił obecnego udziału platformy na polskim rynku.

Według danych firmy OC&&C, udział chińskiej platformy na koniec 2019 roku wynosił w polskim e-commerce 3,1 procent. Dało to platformie drugie miejsce. Na drugim miejscu znalazła się platforma Allegro.

AliExpress to chiński serwis sprzedażowy. Należy do Alibaba Group. Uruchomiono go w 2010 roku.

Źródło: www.biznes.pap.pl