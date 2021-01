Koronawirus Słowem 2020 roku. 500+ Słowem Dekady

„Koronawirus” został wybrany Słowem Roku 2020. Słowo wybrali internauci wraz z kapitułą językoznawców w konkursie Słowa na Czasie. Plebiscyt prowadzony jest przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W 10. rocznicę konkursu wybrano również Słowo Dekady. Zostało nim wyrażenie „500+”.

Głosowanie w konkursie trwało do 31 grudnia 2020 roku. Oddano ok. 18 tysięcy głosów. Uczestnicy plebiscytu mogli wybrać jedno słowo spośród listy wyrazów zaproponowanych przez organizatorów. Można było także przesyłać własne propozycje za pomocą formularza. W tej edycji do wyboru były 34 słowa.

Oprócz głosowania internetowego, na Słowo Roku głosowała także kapituła konkursu. W tym roku wybrano również Słowo Dekady.

Koronawirus Słowem Roku. Jak głosowali internauci?

Pierwsze miejsce w konkursie zajęło słowo „koronawirus”. Na ten wyraz oddano 1753 głosy. Na drugim miejscu znalazło się słowo „kobieta” – oddano 1516 głosów. A na ostatnim miejscu podium uplasowało się słowo spoza listy propozycji organizatorów, a mianowicie wyraz „apostazja”. Oddano 1454 głosy.

W pierwszej dziesiątce słów znalazły się m.in.: lockdown, Covid-19, aborcja, strajk, kwarantanna czy zdalny.

Jak głosowali językoznawcy?

Językoznawcy, podobnie jak internauci, wybrali wyraz „koronawirus” Słowem Roku 2020. Na drugim miejscu znalazło się słowo „kobiety”, zaś na trzecim „pandemia”.

Pozostałe wyróżnione słowa przez kapitułę językoznawców, to m.in.: „kwarantanna”, „LGBT”, „lockdown”, „szczepionka” czy „zdalny”.

– Zwycięstwo rzeczownika koronawirus nie dziwi w roku pandemii, zresztą nie tylko w polskim plebiscycie. Koronawirus jest nazwą wirusa, ale też choroby zwanej naukowo Covid-19. W polszczyźnie przewaga frekwencyjna koronawirusa nad Covidem jest wyjątkowo wyraźna, można się o tym przekonać porównując te dwa słowa w różnych językach w Trends Google – powiedział prof. Marka Łazińskiego z Instytutu Języka Polskiego UW.

W skład kapituły konkursu wchodzili: prof. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), prof. Jerzy Bralczyk (UW), dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW), prof. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), prof. Marek Łaziński (UW), prof. Andrzej Markowski (UW), prof. Jan Miodek (UWr), prof. Renata Przybylska (UJ) i prof. Halina Zgółkowa (UAM).

Słowo dekady

Słowem Dekady (2011-2020) zostało wyrażenie „500+”. Na drugim miejscu znalazł się wyraz „LGBT”, zaś na trzecim „konstytucja”. W konkursie łącznie oddano 3446 głosów.

Inne wyróżnione słowa z pierwszej dziesiątki głosowania, to m.in. „klimat”, „dobra zmiana”, „feminatyw”, „gender” czy „niepodległość”.

Źródło: www.uw.edu.pl