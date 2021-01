Przycisk „Lubię to” znika z Facebooka

Facebook poinformował, że z fanpage’y zniknie przycisk „Lubię to”, a także licznik polubień. Jakie jeszcze zmiany wprowadzi Facebook?

Facebook rozpoczął testy dotyczące oficjalnych stron marek, artystów i osób publicznych. Poinformował, że zniknie przycisk „Lubię to” i licznik polubień. Facebook uważa, że nowe zmiany ułatwią twórcom budowanie społeczności i osiąganie założonych celów biznesowych. Zmiany będą stopniowo wdrażane na wszystkich fanpage’ach w najbliższych miesiącach.

Znika przycisk „Lubię to”

Przede wszystkim zniknie przycisk „Lubię to” ze stron na Facebooku, a także licznik tych polubień. Strona chce, aby skupiono się na obserwujących stronę danej osoby publicznej. Facebook wprowadzi także nowy tekstowy format pytań i odpowiedzi. Co jeszcze pojawi się na Facebooku?

Przeprojektowany układ, który jest prostszy i bardziej intuicyjny

Nowy News Feed do odkrywania i dołączania do rozmów, śledzenia trendów, interakcji z rówieśnikami i interakcji z fanami

Łatwa nawigacja między profilem osobistym a stronami

Zaktualizowana kontrola administracyjna oparta na zadaniach, zapewniająca administratorom zaufanych stron pełną kontrolę lub częściowy dostęp

Praktyczne informacje i bardziej trafne powiadomienia

Funkcje bezpieczeństwa i integralności służące do wykrywania spamerskich treści i kont podszywających się

Co nowego wprowadzi Facebook?

Teraz można łatwo poruszać się między profilem osobistym a publiczną stroną. Facebook przeprojektował wygląd i sposób działania, aby był bardziej przejrzysty i usprawniony niż wcześniej. Ułatwi ludziom przeglądanie biografii, postów i innych ważnych informacji.

Facebook po raz pierwszy wprowadza News Feed do stron. Od teraz strony mogą odkrywać i dołączać do rozmów, śledzić trendy, wchodzić w interakcje z rówieśnikami i nawiązywać kontakty z fanami. News Feed zasugeruje również nowe powiązania – inne osoby publiczne, strony, grupy i popularne treści, na których zależy stronie lub osobie publicznej.

Co więcej, aby rozmowy na stronie były bardziej widoczne dla szerszej publiczności i częściej pojawiały się w kanale aktualności ich obserwatorów, komentarze osób publicznych będą umieszczane na górze sekcji komentarzy. Użytkownicy będą również mogli obserwować strony bezpośrednio z komentarzy i postów z rekomendacjami.

Facebook usuwa polubienia i skupia się na obserwujących, aby uprościć sposób, w jaki ludzie integrują się z ich ulubionymi stronami. W przeciwieństwie do polubień, obserwatorzy strony reprezentują osoby, które mogą otrzymywać aktualizacje ze stron, co pomaga osobom publicznym lepiej określić ich bazę fanów.

Platforma dodała także nowe funkcje zarządzania stronami. Są to m.in. możliwość wyraźniejszego przypisywania uprawnień administratora i zarządzania nimi w oparciu o określone zadania. Można od teraz przyznawać różne poziomy dostępu do zarządzania określonymi zadaniami, w tym statystykami, reklamami, treścią oraz aktywnością i wiadomościami społeczności. Zapewni to również bezpieczeństwo i integralność konta.

Facebook chce, aby strona była bezpiecznym miejscem do kontaktu z fanami. Poprawili m.in. zdolność wykrywania działań niedozwolonych na naszej platformie, w tym szerzenia nienawiści, przemocy, treści seksualnych lub spamerskich oraz podszywania się pod inne osoby.

Źródło: about.fb.com